إطلالة مثيرة لرالي حائل نيسان الدولي 2020 بمشاركة نسائية لأول مرة في تاريخه بالسعودية

ينطلق رالي حائل نيسان الدولي في ثوب الاثارة بنسخته الـ 15 المنتظرة في 2020 وسط ترقب عشاق سباقات السيارات من جميع أنحاء العالم





ولأول مرة.. منذ انطلاقة الراليات في المملكة يتاح رالي حائل نيسان ادولي العام الجاري للمتسابقات الراغبات بالمشاركة في السباق الذي سيقام داخل مسار صحراوي بمسافة إجمالية تقدر بـ 1700 كم.





وتستهدف هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية إطلاق رالي حائل نيسان الدولي المرتقب 2020 في نسخته الـ 15، خلال الفترة من 3 – 8 فبراير المقبل





ومن المتوقع ان يكون حجم الإثارة والتحديات كبيرة أمام نخبة من السائقين في العالم للسيارات والدراجات النارية، على مدى أربعة أيام، سيخوضون فيها السباق عبر الكثبان «الرملية»





وتحولت مدينة حائل وهي العاصمة الإدارية والإقليمية للمنطقة الشمالية السعودية في فترة زمنية قصيرة لأكبر وأهم مدينة سعودية وخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات





ويشهد رالي حائل نيسان الدولي 4 مراحل للمنافسة تتنوع فيها التضاريس في صحراء المنطقة الشمالية.





فعقب نجاحها في استضافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للباها، قبل نحو عشرة أعوام، وتحديدا في رالي حائل الدولي 2010، الذي جاء بعد أربع سنوات من انطلاقة أول رالي في المملكة على كثبان الفود الكبير في منطقة حائل التي تعتبر عاصمة الراليات الصحراوية على مدى ـ14 عاما.



