برلماني يطالب بضرورة التمسك بالثوابت التاريخية والقانونية في حل الصراع العربي الإسرائيلي

طالب الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بضرورة التمسك بالثوابت التاريخية والقانونية في حل الصراع العربي الإسرائيلي، رافضًا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما عُرف بصفقة القرن.





وأشار النائب إلى أن ما جاء في الصفقة من بنود تمثل إهدارًا للحق العربي بالكامل، والانحياز التام للكيان الصهيوني، بما يخالف كافة المواثيق الدولية التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصير.





وحذّر البدري ضيف، من أن إجبار طرف في التنازل عن حقه المشروع لصالح طرف آخر ليس له أي حقوق، ينذر بأزمات وقلاقل في المنطقة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد، في مواجهة هذه التدخلات الأمريكية المرفوضة والتي تسعى لفرض الأمر الواقع على الوطن العربي لصالح الكيان الصهيوني.





وقال: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب أن يتم بناء على اتفاقيات تقر بحقوق كل طرف، لا أن تنحاز لطرف على حساب الآخر، متمنيا أن يكون لاجتماع جامعة الدول العربية المقرر له السبت المقبل موقفا قويًا في مواجهة ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد عضو مجلس النواب، الثقة الكاملة في القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأمر، انطلاقا من موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.