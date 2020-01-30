محافظ البحر الأحمر: نعمل جاهدين على تطهير المحافظة من الفاسدين.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في ختام صالون مصر الدولي بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين المكون من 40 دولة، أن الصالون يقام بمحافظة الغردقة منذ 3 سنوات بمنطقة الممشى السياحى ومتحف النحت الدولى، مؤكدا ان له أثر كبير في جذب السياحة.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten أن الآن يتم العمل على إنشاء متحف متنوع فى الغردقة بالتنسيق مع وزير السياحة، حيث يضم المتحف آثار قبطية وإسلامية وفرعونية، وهو ما يعد شكلا جديدا من أشكال السياحة في الغردقة.





وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنهم يحضرون لاستقبال عدد من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، مثلما تم استقبال عدد من أبرز لاعبي أفريقيا مؤخرا ،مؤكدا ان نسبة الإشغال فى الغردقة جيدة جدا إلى جانب بعض المشروعات المتوقفة على بعض السنوات الماضية ولكنهم بدأوا العمل فيها فى الوقت الحالى .

وتابع أن الأمن مستقر الآن بمدينة الغردقة ، ونحافظ على تلبية كل طلبات السائحين المختلفين في الإمكانيات و الفئات والجنسيات ، نمتلك مجموعه متنوعه بأشكالها من الفنادق، مضيفًا أن عدد السائحين المقيمين فى الغردقة بشكل مستمر أكثر من 20 ألف جنسية.

وأكد: "نعمل جاهدين على تنظيف المحافظة من الفاسدين، وتطهيرها من أى عمليات إرهابية لنشر الأمن والأمان فى أرجائها، منوها إلى أن هذا الكلام لا تهاون فيه.