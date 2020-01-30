AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: نعمل جاهدين على تطهير المحافظة من الفاسدين.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:39 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
Advertisements
ريهام فيكتور

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في ختام صالون مصر الدولي بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين المكون من 40 دولة، أن الصالون يقام بمحافظة الغردقة منذ 3 سنوات بمنطقة الممشى السياحى ومتحف النحت الدولى، مؤكدا ان له أثر كبير في جذب السياحة.


وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten  أن الآن يتم العمل على إنشاء متحف متنوع فى الغردقة بالتنسيق مع وزير السياحة، حيث يضم المتحف آثار قبطية وإسلامية وفرعونية، وهو ما يعد شكلا جديدا من أشكال السياحة في الغردقة.


وأشار  محافظ البحر الأحمر إلى أنهم  يحضرون لاستقبال عدد من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، مثلما تم استقبال عدد من أبرز لاعبي أفريقيا مؤخرا ،مؤكدا ان  نسبة الإشغال فى الغردقة جيدة جدا إلى جانب بعض المشروعات المتوقفة على بعض السنوات الماضية ولكنهم بدأوا العمل فيها فى الوقت الحالى .

وتابع أن الأمن مستقر الآن بمدينة الغردقة ، ونحافظ على تلبية كل طلبات السائحين المختلفين في الإمكانيات و الفئات والجنسيات ، نمتلك مجموعه متنوعه بأشكالها من الفنادق، مضيفًا أن عدد السائحين المقيمين فى الغردقة بشكل مستمر أكثر من 20 ألف جنسية.

وأكد: "نعمل جاهدين على تنظيف المحافظة من الفاسدين، وتطهيرها من أى عمليات إرهابية لنشر الأمن والأمان فى أرجائها، منوها إلى أن هذا الكلام لا تهاون فيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لزيادة عدد السائحين.. محافظ البحر الأحمر يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

محافظ البحر الأحمر يعلن أبرز المشاكل منذ توليه المسئولية ويعد بحلها

بعد نجاح الأفضل في أفريقيا.. محافظ البحر الأحمر: فعاليات ومفاجآت كثيرة مستقبلا

محافظ البحر الأحمر: جميع المدن محل اهتمام وليست الغردقة فقط

محافظ البحر الأحمر: دورات مياه عامة وإنارة ممشى شيري حتى الفجر

120 فنانا من 40 دولة يواصلون الإبداع فى صالون الفنون بالغردقة.. صور

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يفسخ عقده مع إنبي

اخبار الفن.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام.. وصدمة فيروز في فاتن حمامة.. حالة نادية لطفي الحرجة

عرض برتغالي لمهاجم بروسيا مصر.. وإسلام الشاطر يرفض

هل يقترب فيروس كورونا من مصر؟.. الصحة العالمية ترد

الكويت تخطط للاستغناء عن 25 ألف من العمالة الوافدة | تفاعلي

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتنصون البسمة من شفاة الأطفال والكبار.. رسالة تخلق حالة خاصة بين جمهور معرض الكتاب

جالسة على البيانو| أول حفل لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو