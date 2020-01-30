تنخفض 10 درجات.. الأرصاد للمواطنين: البسوا تقيل واتبعوا تعليمات المرور.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى فى هذا التوقيت من العام، موضحًا أن أشعة الشمس تكون ساطعة خلال فترة النهار.





وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن كميات السحب تتزايد خلال الساعات القادمة وتشكل فرصًا لسقوط الامطار على مناطق عديدة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وحذر من الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانًا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضجهًا نصيحة لقائدى المركبات بتوخى أقصى درجات الحذر فىا لصباح الباكر واتباع تعليمات الهيئة العامة للمرور.





وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض فى فترات الليل بنسبة 10 درجات، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى فترات الليل وفى الساعات الاولى من الصباح الباكر.





وتابع أن الطقس معتدل فى شمال البلاد وجنوب سيناء والصعيد، مضيفاص ان نشاط الرياح معتدل على الملاحة البحرية فى البحرين الأبيض والأحمر.