17 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة اينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية

غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة النادي المصري متجهة إلى نيجيريا لملاقاة فريق اينوجو رينجرز النيجيري بالجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية.



وتضم البعثة التي يترأسها الأستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي تسعة وعشرين فردا من بينهم سبعة عشر لاعبًا هم : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم كريم العراقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، سعيدو سيمبوريه ، عمر كمال ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، حسن علي ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، شيخ موكورو ، أحمد عادل ميسي ، محمد جابر.