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باحث يكشف أهمية سياحة المعارض للمنتجات المصرية.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:31 م
كريم العمدة
كريم العمدة
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شيرين عادل
قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص فى الشئون الاقتصادية، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستفتح المجال للأنشطة الاقتصادية فى كافة فروعها.

وأكد كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن التسويق للمعارض والسلع الاقتصادية فى العاصمة الإدارية الجديدة هى نقطة هامة خاصة وأن مصر تتفرد بها على نطاق واسع.

ولفت إلى أن المعارض الداخلية للمعارض والمنتجات المصرية يصاحبها أيضأ ترويج لها بالخارج سواء بالسلع الزراعية، أو الصناعية.

وأشار  إلى أن الترويج للمنتجات المصرية بمعارض خارجية ينعكس بدوره على زيادة الدخل القومى لمصر. 

وأوضح أن مصر لديها تراثا كبيرا من السلع والمنتجات اليدوية تقوم بعرضه فى المعارض الداخلية، والخارجية  سواء فيما يخص النوبة، والوادى الجديد، وسيوة يمنح مصر هوية من نوع خاص بالإضافة لتوفير دخل لأهالى هذه المناطق. 






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