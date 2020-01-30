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فن

أمانى عبد الرحمن توقع كيدهن عظيم بـ معرض الكتاب.. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 01:29 م
اماني عبد الرحمن
اماني عبد الرحمن
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آية عاطف
وقعت الكاتبة أمانى عبد الرحمن كتابها الجديد "كيدهن عظيم" بـ معرض الكتاب.

شارك في حفل توقيع الكتاب عدد من رواد المعرض والمهتمين بهذه النوعية من الكتب التي ترصد الحالات الإنسانية للمرأة المصرية فضلا عن أسرة الكاتبة وأولادها.

كتاب "كيدهن عظيم" لـ أماني عبدالرحمن عبارة عن مجموعة قصصية تضم حكايات متنوعة عن "حواء"، تغوص داخل مشاعرها، وكيف تلجأ لاستخدام ذكائها لحماية نفسها من الظلم المجتمعي الكبير الذي تتعرض له في المجتمعات الذكورية بطبعها، والتي تفرض أفكارها الرجعية على المرأة المصرية، التي تصمت أحيانا وتصرخ أحيانا أخرى وترفض الخنوع في كل الأحوال.

يذكر أن أماني عبدالرحمن هي مؤلفة مسرحية "حلم" التي عرضت منذ أسابيع بمسرح ساقية الصاوي، وتدور أحداثها حول أحلامنا ومخاوفنا وموروثاتنا المختلفة وكيف نستطيع التغلب على الخوف وتحقيق الحلم من خلال مشاعرنا الإنسانية.


تدور أحداث مسرحية "حلم" داخل قطار تلتقى فيه البطلة، التى تعانى من القهر والخوف، بالعديد من الشخصيات التى تحكى كل منها قصتها، وذلك فى إطار كوميدى رومانسى.

مسرحية "حلم" من تأليف الكاتبة أماني عبد الرحمن، ومن إخراج أيمن وزيرى، وتمثيل وأداء فرقة "الصحبجية" وعدد من الشباب الموهوبين.
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