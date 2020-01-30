ضبط سائق في اتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها لإعادتها بالمطرية

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع فديه لاعادتها.









ووردت معلومات للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من أحد المصادر السرية مفادها تواجد أحد الأشخاص بمقهى كائنة شارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم وقيامه بالاتصال هاتفيا بمالك سيارة مستولي عليها ومساومته علي إعادتها له مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه .





وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه، وتبين انه سائق حال تواجده بمقهى بمحل البلاغ وبحوزته سيارة، وبالكشف الفني عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها، و اعترف بسابقة شرائه السيارة من احد الأشخاص" ولا يعلم باقي بياناته " ومقيم بلبيس / شرقية (مقابل مبلغ 30 ألف جنيه حيث قام بدفع مبلغ 20 ألف جنيه علي أن يتم دفع باقي المبلغ أثناء تسجيل السيارة ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخري .





وعقب ذلك اكتشف أن السيارة من متحصلات واقعة سرقة فتمكن من التوصل إلى مالك السيارة ومساومته على رد السيارة إليه، مقابل دفع المبلغ المالي الذي قام بدفعه لشراء السيارة .





وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بمساومته له علي إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي.





وحرر عن ذلك المحضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .