AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سائق في اتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها لإعادتها بالمطرية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:14 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
Advertisements
كتب محمد صبري
القى رجال الامن بالقاهرة القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع فديه لاعادتها.


ووردت معلومات للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من أحد المصادر السرية مفادها تواجد أحد الأشخاص بمقهى كائنة شارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم وقيامه بالاتصال هاتفيا بمالك  سيارة مستولي عليها ومساومته علي إعادتها له مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه، وتبين انه سائق حال تواجده بمقهى بمحل البلاغ وبحوزته سيارة، وبالكشف الفني عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها، واعترف بسابقة شرائه السيارة من احد الأشخاص" ولا يعلم باقي بياناته " ومقيم بلبيس / شرقية (مقابل مبلغ 30 ألف جنيه حيث قام بدفع مبلغ 20 ألف جنيه علي أن يتم دفع باقي المبلغ أثناء تسجيل السيارة ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخري .

وعقب ذلك  اكتشف أن السيارة من متحصلات واقعة سرقة فتمكن من التوصل إلى مالك السيارة ومساومته على رد السيارة إليه، مقابل دفع المبلغ المالي الذي قام بدفعه لشراء السيارة .

وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بمساومته له علي إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي.

وحرر عن ذلك المحضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكبل اليدين والقدمين.. الأمن العام يحرر رجلا عربيا بعد خطفه واحتجازه.. تسببوا فى كارثة.. سقوط 7 متهمين فى حريق خط بترول ايتاى البارود

اعترافات لصين سرقا سيارة لمساومة صاحبها.. ونفذ جريمة سرقة قبل إعادتها لصاحبها

تجديد حبس لصين لاتهامهما بسرقة سيارة لمساومة صاحبها

كشفهما اتصال محمول.. تجديد حبس شقيقين كونا عصابة لسرقة المواشي في القليوبية

ضبط سائق متهم بسرقة حافظة نقود مدير شركة بمصر القديمة

ارتكبوا 5 حوادث .. سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

تنخفض 10 درجات.. الأرصاد للمواطنين: البسوا تقيل واتبعوا تعليمات المرور.. فيديو

أخطاؤنا سخيفة.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على وست هام

انتخابات المحامين.. قانون المحاماة يجبر نصف مجلس سامح عاشور على الاعتذار عن الترشح

فاروق جعفر: رئاسة الكرة بالزمالك استشارية.. وملتزم بقيادة منتخب مصر للميني فوتبول

عرض برتغالي لمهاجم بروسيا مصر.. وإسلام الشاطر يرفض

هل حسم النادي الأهلي بطولة الدورى؟.. جماهير القطبين تجيب.. فيديو

AdvertisementS

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى: العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

متجوزة عرفى.. مضيفة جوية تدعى اختطافها لمساومة والدتها على دفع فدية مليون جنيه

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور