جالسة على البيانو| أول حفل لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية

حفلا غائيا في العاصمة البريطانية لندن، امس الأربعاء، بعد إلغاء 10 حفلات على مدار الأسابيع الماضية من جولتها العالمية Madame X بسبب إصابتها في ركبتها.





وظهرت مادونا خلال الحفل وهي تغني جالسة بسبب الآلام التي تشعر بها، قائلة:" أعتبر نفسي محاربة، أنا أبكي من شدة الآلام لم أتوقف أبدًا ، ولم أستسلم أبدًا، ولن أستسلم أبدًا! ومع ذلك، هذه المرة لا بد علي من الاستماع إلى جسدي وقبول الألم ".





واصطحبت نجمة البوب التي تبلغ من العمر 61 عاما، على المسرح طفلتيها بالتبني، التوأم وحبيبها الراقص، مالك ويليمز، الذي يصغرها في العمر بـ 35 عامًا.



