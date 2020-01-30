في ختام المنتدي الأفريقي بالأقصر.. إشادة عربية وأفريقية بدور مصر في دعم الابتكار والتكنولوجيا

اختتم المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا، والذي أقيم بمدينة الأقصر، تحت شعار جيل جديد لإفريقيا بمشاركة مجموعة من الجامعات في مصر وإفريقيا وتكنوسبيس، في إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أقيم خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020.





وحضر لفيف من المسئولين والدبلوماسين أبرزهم حسن الناقور رجل الأعمال السعودي ومالك حصة في نادي تشيلسي الإنجليزي وعضو شرف نادي الهلال السعودي، والملحق الثقافي الصومالي، والدكتور محمد وجيه رئيس الأكاديمية الكندية في مصر، والمهندس عدلي تومة الرئيس التنفيذي لـ "جيميناي إنتربرايزس إفريقي.





وأشادت الدكتورة جيهان زهران المستشارة الإعلامية لجامعة بدر، بدور الدولة المصرية في المنتدى الإفريقي للتكنولوجيا والابتكار، والتسهيلات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لازدهار المنتدى الإفريقي للتكنولوجيا.





كما اشاد عدد من الملحقين الدبلوماسيين بعدد من الدول الأفريقية والعربية بدور مصر في دعم الابتكار والمبتكرين وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم في مشاريعهم.





وبدورها أكدت مروة عمارة مسئولة التنظيم للمنتدي ومدير التنفيذي لمؤسسة تكنوسبيس أن تواجد المنتدى في الأقصر شيء استراتيجي وتوقيت إقامة الحدث مهم للغاية؛ من أجل دعم السياحة وإطلاق رسالة من بلد الحضارة أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان باحتضان منتدى كبير يضم 15 دولة.





وتابعت، أن كل الحضور من رجال الأعمال في المنتدى الإفريقي للابتكار، يبحثون بدقة عن كل ما هو مبدع يمكن تنفيذه على أرض الواقع، ويبحثون جاهدين لتنفيذ هذه المشروعات إذا كانت مفيدة للصناعة في مصر.





وأكد المهندس عدلي تومة الرئيس التنفيذي لـ "جيميناي إنتربرايزس إفريقيا، أن المنتدى أقيم في نفس العام الذي تولى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، وفرصة إقامته في آخر أسبوع من العام أمر جيد للغاية.





وأضاف عدلي تومة، أن هناك فرصة لربط المنتدى بين ريادة الأعمال وشباب الجامعات والمدارس، موضحا أنه للاستفادة من المنتدى يجب توفير ثلاثة محاور.





وأوضح تومة، أن المحور الأول وهو الرسمي والذي يتمثل في دعم الدولة، والمحور الثاني هو قطاع الجامعات، والمحور الثالث هم رجال الصناعة وهم من يكملوا المنظومة لتحقيق النجاح.



