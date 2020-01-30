وثيقة قضائية تعرض وضع القدس فى القانون الدولى ودور مصر التاريخي.. فيديو

كشفت وثيقة قضائية عن تفنيد الوضع القانونى للقدس دوليا، وأكدت على دور مصر التاريخى وما تبذله فى صبر وأناة كدعاة أمن وسلام ، لا حرب ودمار , ليتمتع الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منبثقا من قواعد القانون الدولى.





الوثيقة أصدرتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وأكدت بأسس قواعد القانون الدولى على أن القدس عاصمة فلسطين العربية وبها مقدسات إسلامية ومسيحية ولا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة.





أكدت المحكمة على أن دور مصر تاريخى لا يقبل المزايدة وما تبذله مصر فى صبر وأناة كدعاة أمن وسلام ، لا حرب ودمار ولا قهر أو استعمار على مدار تاريخ الدولة المصرية خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصروأن مصر قدمت دماء أبنائها دفاعا عن الشعب الفلسطينى منذ عام 1948 ليتمتع الشعب الفلسطيني بحقه المشروع بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منبثقا من احترام قواعد القانون الدولى .





وقالت المحكمة إن المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الفلسطينية الجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967، أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واَيته أن معظم السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولي انتهى إلى أن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة –خاصة القدس الشرقية– تمثل خرقا لقواعد القانون الدولي.وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 في فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 في مارس 1979 واعتبرها غير قانونية.





وأضافت المحكمة ان محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا في عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، وهو ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة ذاته بان كي مون في إبريل 2012 حيال النشاط الاستيطاني لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة في المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية، وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "لاهاي" التي نصت على أنه "ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة".والمادة 55 التي تنص على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع".





وأشارت المحكمة أنه في ضوء نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن أجهزة منظمة الأمم المتحدة، يبدو جليا أن القدس هي أرض فلسطين وأن سلطة اسرائيل عليها هي سلطة احتلال، ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو هو استخدام نقل الرفات لرجل دين يهودي من مصر لتهويد القدس العربية وإضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة اسرائيل وهي في الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولي، عاصمة فلسطين طبقا لأحكام القانون الدولي، ومما لا مرية فيه أن مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية في السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحق شعبها الأصيل مثله مثل كافة الشعوب في تقرير مصيره، وبهذه المثابة فإن الأرض–القدس- محل الطلب الاسرائيلي لنقل رفات الحاخام اليهودي إليها، هي أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلي، والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل في سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان، ولا يجوز نقل الرفات إليها.





وأوضحت المحكمة إلى أنه لا يفوتها أن تشير إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي اتبعت سياسة التطهير العرقي للمناطق التي كانت تستولي عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف إيجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود على أساس تكريس وتبرير العنصرية الأيدولوجية الإقصائية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ، ولم تستطع منظمة الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى إيجاد حل عادل حتى الآن، وإذا لم تجد قواعد القانون الدولي الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق أحكامه، فقد أضحى تناقضا في دور تفعيل قواعد القانون الدولي في الجماعة الدولية، ذلك أنه قد اتسع إطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الأمم المتحدة في انفراجها كل ما عرفه التاريخ، ومع ذلك فإن ثقة البشر في جدوى القانون الدولي وفعاليته في حل مشاكلهم ثقة بدت تتناقص يوما بعد يوم، وآيته ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولي مما تهتز فيه القيم الأخلاقية في العالم .





واختتمت المحكمة أن وحدة البشرية في السلام والأخوة والحرية تتطلب دعامة من الأخلاق قوية ولابد للعالم من أن يهدهد من خلافاته المذهبية وأن يدفن أحقاده العنصرية، ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولي لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولي بآسره مهدد بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولي، كما أنه من غير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة ببسط قواعد العدل والإنصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود تلك المنظمة الدولية للإنسان قدرا أكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية، ومما لا ريب فيه أن تقديم طلب نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو، هو إجراء اسرائيلي أحادي الجانب، وتجاهل للسلطات المصرية الرسمية المختصة.ويعد التفافا على التزامات إسرائيل الدولية واستخداما منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودي لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، لتكون شاهدة عليها، الأمر الذي تفطن فيه المحكمة بالغرض غير المشروع للاستجابة لطلب نقل رفات الحاخام اليهودي للقدس.



