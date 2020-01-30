عصام عفيفي: قانون الاستثمار امتلك مقومات فريدة من نوعها.. فيديو

قال الدكتور عصام عفيفى، عضو هيئة التدريس بجامعة 6 أكتوبر بقسم الاقتصاد والقانون، إن الدولة المصرية تمتلك نظريات الاستثمار الجيدة بالاقتصاد المصرى.





وأكد عصام عفيفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن التعديل الوزارى الأخير كشف حرص الدولة على النهوض بالدولة من خلال التنمية خاصة بعد ضم حقيبة الاستثمار لرئاسة الوزراء.





وأشار عصام عفيفى ، إلى أن قرار ضم حقيبة الاستثمار لرئاسة الوزراء؛ صائب، خاصة لفض الاشتباك بين المعوقات بين الوزارات الأخرى وتعدد القرارات التى من الممكن أن تؤدى للتضارب وأيضأ لسرعة اتخاذ القرارات.





ولفت عضو هيئة التدريس بجامعة 6 أكتوبر بقسم الاقتصاد والقانون إلى أن من فلسفة التشريع الحديثة؛ دفع عجلة اللستثمار خاصة وأى بنية اقتصادية لابد لها من بنية تشريعية.





وتابع أن قانون الاستثمار تضمن وجود بنود تختص بآلية لفض المنازعات وهذه الآلية والتى من شأنها تقليل نفقات التقاضى بين المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.