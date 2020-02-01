تعرف على الخريطة المعلوماتية الكاملة لزيارة المناطق الأثرية والمعالم والمزارات السياحية بأسوان .. صور

تواصل محافظة أسوان، عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة – قبلة السائيحين والزائرين - عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والمشتى العالمى بطبيعتها الخلابة، وطقسها الجاف المعتدل الذى حباها الله به ، بجانب تمتعها بتنوع المنتج السياحي وتفردها بأنماط عديدة ما بين سياحة ثقافية وأثرية ، وأيضًا السياحة البيئية والعلاجية والترفيهية، إلى جانب النيلية والمحميات الطبيعى ، علاوة على الصيد والسفارى.

ومن أجل الوصول إلى أسوان فهناك خريطة معلوماتية متكاملة بكيفية الوصول إلى عاصمة الشباب للإستمتاع بمقوماتها المتنوعة والتى تشهد حفاوة استقبال من أهلها الذين يتميزوا بالطيبة والوجوه البشوشة السمراء.

ويعرض " صدى البلد " آلية وأسلوب التنقل والإقامة وزيارات المناطق الأثرية والمعالم والمزارات السياحية وتكلفة ذلك، بجانب الإعتماد على هذه الخريطة المعلوماتية المتكاملة التى تساهم فى تحقيق كافة أوجه الزيارة بشكل متناسق على أكمل وجه.

إن السائح والزائر لأسوان عندما ينتقل من محافظة القاهرة عبر السكة الحديد فإن هناك العديد من الرحلات التى تتجه على مدار اليوم من القاهرة لأسوان حيث نجد القطارات المكيفة تبدأ أسعارها من 69 جنيها للدرجة الثانية ، و 137.5 جنيه للدرجة الأولى، فيما يصل سعر تذكرة القطار VIP إلى 140 جنيها للدرجة الثانية و 244.65 جنيه للدرجة الأولى، هذا بخلاف رحلات الطيران من القاهرة لأسوان وأيضًا الرحلات النيلية من الأقصر لأسوان.

وعند وصول السائح إلى محطة قطار السكة الحديد بأسوان فإنه توجد هناك العديد من الفنادق ذات الدرجات الفندقية المتعددة من الفاخرة وحتى الأقل والتى تبدأ من 5 نجوم إلى نجمة واحدة=، بجانب الفنادق الخاصة بالسياحة البيئية، وتختلف أسعارها على حسب الدرجة الفندقية، ونجد أن غالبية الفنادق على النيل تكون مطلة على نهر النيل ومن أبرزها فندق أولد كتراكت وموفنبيك وألفانتين وهلنان وإيزيس الجزيرة وإيزيس البلد وبسمة وفيله ومرحبا والكيلانى وسارة وعروس النيل، وكذا فنادق بيرادايس والأمين وأوسكار وغيرها من الفنادق بمدينة أسوان، بجانب فنادق سيتى ونفرتارى وتويا ونوبالية بأبو سمبل السياحية، بالإضافة إلى الفنادق الخاصة بالسياحة البيئية مثل أوركيدا وحدوتة مصرية وأناكاتو وحلم النوبة بغرب سهيل والبيت النوبى كبارة بأبو سمبل السياحية وبيت أسكالية بمدينة أبو سمبل السياحية أيضًا.

وعقب نزول السائح بأحد هذه الفنادق يكون له برنامج سياحى حافل لزيارة المعالم والمزارات السياحية والمواقع والمناطق الأثرية والتى تتضمن معابد إدفو والذى تصل تذكرة الدخول فيه للسائح الأجنبى إلى 100 جنية والطالب الأجنبى 50 جنيها والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات ، ومعبد كوم أمبو ومتحف التماسيح الملحق به والذى تصل تذكرة الدخول فيه للسائح الأجنبى إلى 80 جنية والطالب الأجنبى 40 جنيها والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات، ومعبد فيله والذى تصل تذكرة الدخول فيه للسائح الأجنبى إلى 100 جنيه والطالب الأجنبى 50 جنيها والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات، ومعبد كلابشة والذى تصل تذكرة الدخول فيه للسائح الأجنبى إلى 60 جنية والطالب الأجنبى 30 جنيها والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات، والمسلة الناقصة والتى تصل فيها تذكرة الدخول للسائح الأجنبى إلى 60 جنية والطالب الأجنبى 30 جنية والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات ، بجانب معابد أبو سمبل السياحية والتى تصل تذكرة الدخول فيها للسائح الأجنبى إلى 160 جنية والطالب الأجنبى 80 جنية والسائح المصرى 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات .

أما المعالم والمزارات السياحية فتتضمن السد العالى والذى تصل تذكرة مشاهدته للسائح الأجنبى 30 جنيها والمصرى 10 جنيهات ، وجزيرة النباتات التاريخية والتى تصل تذكرة الدخول فيها للسائح الأجنبى إلى 20 جنيها والطالب الأجنبى 20 جنية والسائح المصرى 5 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات ، ومتحف النوبة والذى تصل تذكرة الدخول فيه للسائح الأجنبى إلى 100 جنيه والطالب الأجنبى 50 جنيها والسائح المصرى 20 جنيهات والطالب المصرى 10 جنيهات، بجانب حديقة فريال التاريخية والتى تصل فيها سعر تذكرة الدخول للسائح 10 جنيهات والمصرى 2 جنيه.

توجد بأسوان بعض المزارات التى تأتى ضمن السياحة الدينية مثل مساجد بدر بالطابية والمسجد الجامع ، وأيضًا دير القديس الأنبا هدرا وكاتدرائية الكاثوليك ، فضلًا عن السياحة البيئية المتمثلة في قرية غرب سهيل بمدينة أسوان وحى منشية النوبة بمدينة أبو سمبل السياحية وأيضًا قرية غرب أسوان حيث تتميز هذه الأماكن بالطبيعة الساحرة وحسن معاملة المواطنين للسائحين ، كما أنه يميز هذه القرى بأن كل منزل فيها يعتبر مصنعًا صغير أو ورشة لتصنيع وعمل المنتجات المحلية من الخرز والقماش والخوص والمعادن التى تستخدم في صناعة الحلى ومنتجات النخيل والفنون والمشغولات البيئية والحرف اليدوية ، وقدأصبحت هذه القرى بحق صديقة للسائح الذى يحرص عند زيارته لأسوان على زيارتها لأنه يجد فيها كرم الضيافة وراحة نفسية بتعايشة مع أهل القرية ، كما تستمتع الأفواج السياحية برحلات السفارى ورحلة الجمال على الجانب الغربى للنيل حتى قرية غرب سهيل.

كما تتميز أسوان بالسياحة العلاجية التى تتمثل في رمالها الزاهية ومن أبرز من تعالج بهذه الرمال من الروماتيزم أغاخان ، بجانب السياحة النيلية المتمثلة في الرحلات النيلية بالمراكب والفلوكة النيلية والتى يعشقها السائحيون والزائرون لأسوان للإستمتاع بالطبيعة الساحرة وسط الجزر النيلية وصفاء الجو والشلالات الجمالية على صفحة النيل الخالد، بجانب رحلال الكروزا من أسوان للأقصر والعكس للتمتع بالمناظر الخلابة وزيارة المواقع الأثرية مثل معابد إدفو وكوم أمبو وغيرها.

ويضاف لذلك بأن السائح والزائر لأسوان يقبل على سياحة التسوق بالتوجه للأسواق السياحية بأسوان وأبو سمبل وكذا البازارات السياحية بها وبمناطق معبدى إدفو وكوم أمبو لشراء المنتجات والمشغولات والملابس ذات الطراز الأسوانى والنوبى الأصيل.