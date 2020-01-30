«بلاش صداع».. أول منصة معتمدة على الفيس لمواجهة الصداع.. تفاصيل

أعلنت نوڤارتس فارما ش.م.م (نوڤارتس مصر) عن الكشف عن علاج وقائي رائد للوقاية من الصداع النصفي إلى جانب زيادة الوعي حول مرض الصداع النصفي، وأعراضه وأسبابه.





وأشارت الشركة أنها فى عام 2019 قامت الشركة بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب لإطلاق اول منصة تواصل اجتماعي على الفيسبوك تحت اسم "#بلاش_صداع" لزيادة الوعي بأنواع الصداع المختلفة وأسبابها وطرق الوقاية منها وبالأخص الصداع النصفي.







جاء ذلك خلال مؤتمر حضره عدد من كبار أساتذة المخ والأعصاب لمناقشة أعباء الصداع النصفي، العلاجات التقليدية المتوفرة للمرضى، وأهمية العلاج الجديد في تخفيف معاناة مرضى الصداع النصفي.





وصرح أ.د. محمد أسامة عبد الغني، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، رئيس شعبة الصداع بالجمعية المصرية: " الصداع النصفي هو مرض عصبي تصحبه أعراض شديدة التعجيز، وهو ألم شديد نابض متكرر الحدوث، عادةً ما يصيب جانب واحد من الدماغ، ويصيب جانبي الدماغ في واحد من كل ثلاثة مرضى. عادة ما تكون نوبات الصداع النصفي مصحوبة بأعراض مثل الاختلال البصري، الغثيان، القيء، الدوار، والحساسية الشديدة تجاه الصوت، الضوء، اللمس، والروائح، مصحوبا بنخز أو تنميل في الأطراف أو الوجه، ويعاني حوالي ٢٥٪ من المصابين بالصداع النصفي من الانزعاج البصري الذي يطلق عليه (أورة)، والذي عادةً ما يستمر لأقل من ساعة."





واستكمل: "يصيب مرض الصداع النصفي أكثر من١٠% من سكان العالم. ويصيب السيدات أكثر من الرجال بحوالي اثنان لثلاثة أضعاف، وتشير الدراسات أن ثلاثة آلاف نوبة صداع تحدث يوميًا لمليون مصاب بالصداع النصفي. ويعد المرض أكثر انتشارا بين الفئة العمرية من ٢٥ إلى ٥٥ عاما".





وبالأشارة الي استقصاء الرأي "انتشار حالات الصداع الأساسي في الفيوم، مصر قال د. عبد الغني: " أكثر من ٦٠% من المشاركين لم يسعوا للحصول على نصيحة طبية لمشاكل الصداع، وقد ارتفعت هذه النسبة في المناطق الريفية وقد وصل انتشار الصداع النصفي العرضي إلى ١٧.٣%، وبلغ ذروته في منتصف العمر."

واضاف:"على الرغم من أن أسباب الإصابة بالصداع النصفي غير مفهومة، إلا أن العوامل الوراثية والبيئة تبدو أنها تلعب دورًا في هذا الأمر. وقد تنتج نوبات الصداع النصفي عن تغيرات في جذع الدماغ وتفاعلاته مع العصب الخامس وهو مسار رئيسي للألم. اثبتت الدراسات السريرية أن بروتين الCGRP يلعب دورًا مهمًا و فعالًا في إحداث نوبة الصداع النصفي."





وأكد الدكتور عبد الغني: "انه تم تصنيف الصداع النصفي عالميًا باعتباره ثاني سبب من أسباب المعاناة من العجز لسنوات طويلة من 1990 الى 2016. وأكثر من ٩٠% ممن يعانون من الصداع النصفي غير قادرين على العمل أو ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي، وتصل نسبة مرضى الصداع النصفي الذين يزورون غرفة الطوارئ الى ٤٦%. واثبتت الدراسات ان هناك زيادة مرتين في خطر الاصابة بسكتة دماغية في مرضى الصداع النصفي المصابون بهالة (الاورة). ويعد القلق والاكتئاب كذلك من أكثر الأمراض انتشارًا بين من يعانون من الصداع النصفي عن غيرهم3 ويسبب لهم المرض أعباءا اقتصادية واجتماعية كبيرة."





وقال أ.د. ماجد عبد النصير، أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب كلية الطب -قصر العيني وأمين عام الجمعية المصرية للأعصاب:" ويسعدنا اليوم أننا بصدد الاعلان عن توافر أول علاج وقائي مخصص لحالات الصداع النصفي العرضي والمزمن "إيرينوماب" بالسوق المصري كما يعد "إيرينوماب" من أفضل الاختراعات على الإطلاق التي تمت في سنة 2018 وفقا لمجلة التايمز الأمريكية".





وقد أثبتت الدراسات السريرية أن: "إيرينوماب" يؤدي الي خفض عدد أيام الإصابة بالصداع النصفي شهريًا بنسب تصل الي ٧٥%، ليس ذلك فحسب بل ان أكثر من ربع عدد المرضي الذين ضمنتهم هذه الدراسات لم يعودوا يعانون من نوبات الصداع الشهرية. مما أدي ذلك الي استعادة المرضي قدرتهم علي القيام بمهام العمل والأنشطة اليومية بشكل طبيعي. وقد قد حقق عقار "إيرينوماب" نتائج مذهلة من حيث سرعة استجابة المرضي خلال الأسابيع الأولي من بدء العلاج. كل هذا يجعل "إيرينوماب" امل جديد لمرضي الصداع النصفي في ايجاد علاج ذو فاعلية عالية دون المعاناة من آثار جانبية شديدة".





"يظل الصداع النصفي دون تشخيص صحيح وعلاج ملائم بين ما لا يقل عن 50% من المصابين. أكثر من ٥٠% من المصابين بالمرض غير راضين عن علاجهم الحالي والغالبية العظمى يعالجون أنفسهم بأنفسهم باستخدام أدوية تصرف دون وصفة طبية ولا يحاولون الحصول على مساعدة طبية. "





وواصل:" الأدوية الوقائية التي تستخدم حاليا لعلاج الصداع النصفي طورت بالأساس لأغراض علاجية أخرى ثم استخدمت بعد ذلك لعلاج الصداع النصفي، وعادة ما تفتقر إلى الفاعلية ويصعب على المريض تحملها، ويتوقف أكثر من ٧٠٪ من مرضي الصداع النصفي عن تناول العلاجات الوقائية، وترجع اسباب توقف المرضي عن استخدام هذه الادوية لافتقارها إلى الفاعلية والكثير من الأعراض الجانبية التي تسببها. لذلك نجد ان ٣- ١٣٪ فقط من المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي يستخدمون العلاج الوقائي.





واضاف: " أحدثت الاكتشافات الجديدة للعلاج موجةً كبيرة من التغيير. إيرينوماب هو مضاد أحادي النسيلة وهو دواء مصنوع من خلايا الجهاز المناعي يعمل على وقف نشاط بروتينات معينة في الجسم 12 ويُستخدم عن طريق الحقن الذاتي في المنطقة الدهنية بجلد المعدة (منطقة البطن) أو الفخذ أو الجزء الخلفي لأعلى الذراع مرة واحدة كل أربعة أسابيع."





ومن ناحية أخرى قالت د.چيهان رمضان، رئيس القطاع الطبي بشركة نوڤارتس مصر، ان "نوڤارتس تسعي نحو اكتشاف رؤي جديدة لعالم الدواء لتحسين وتوفيرحياة أفضل للبشرية. وبوصفنا إحدى شركات الدواء الرائدة عالميًا، نستخدم العلوم المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية لإطلاق علاجات تحويلية في المجالات التي تشهد احتياجًا طبيًا كبيرًا. كما نعمل على تعزيز وضع نوڤارتس بشكل مستمر داخل المجتمع الطبي كشريك رائد في مجال العلوم له أهداف مشتركة".





وفي هذا صرح د. أحمد الحوفي، مدير قسم علوم الأعصاب وطب العيون بشركة نوڤارتس مصر أن "نوڤارتس تواصل التزامها القوي تجاه مجال أبحاث الجهاز العصبي لتوفير علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي، حيث تلتزم بـدعم المرضى والأطباء لعلاج العديد من الأمراض، بما فيها الصداع النصفي، كما نلتزم بالتعاون مع مجتمع الصداع النصفي لتحسين رعاية المرضي.











