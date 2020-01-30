يقتنصون البسمة من شفاة الأطفال والكبار.. رسالة تخلق حالة خاصة بين جمهور معرض الكتاب

رغم ان هذه أول مشاركة لهم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كراعى رسمى للمعرض، الا ان تنظيمهم الجيد واستعداداتهم تعطيك انطباع بانهم يدرسون جمهور المعرض ويشاركون فى المعرض منذ سنوات انهم شباب المتطوعين التابعين لجمعية رسالة التى تشارك هذا العام كراعى للمعرض وفعاليات فى دورته ال 51 وليس فقط كمشارك بانشطة او بمتطوعين.





فمنذ الخطوة الأولى فى رحلتك لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تجدهم ينتظرونك حتى قبل أن تصل بوابات دخول المعرض بشعراتهم المميزة وزيهم الموحد الذى يمكنك من معرفتهم وسط الجموع، يوزعون الحلوى على الأطفال والكبار ويوزعون الأعلام الخاصة بهم على الأطفال فضلا عن برامج تعريفية باهداف الجمعية.









تجاوب كبير تجده من الأطفال مع شباب جمعية رسالة بالمعرض والسبب الرءيسى يعود إلى قدرة متطوعى الجمعية على اقتناص البسمة من شفاة الأطفال والكبار بأسلوبهم المهذب وتوزيعهم الحلوى على الأطفال والكبار وملابسهم وشعاراتهم التى تشكل شكل كرنفال مميز حجز لنفسة مكانة كأحد اهم مميزات معرض الكتاب فى دورتة ال 51.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



