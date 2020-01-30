غدا.. مناقشة رواية زائر وجدة للدكتور محمد طعان بمعرض الكتاب

تقام ندوة مناقشة رواية "زائر وجدة" للروائي اللبناني الدكتور محمد طعان ضمن فعاليات البرنامج المهني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس غدا الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٠ بقاعة البرنامج المهني ببلازا ١ الساعة الثانية والنصف عصرا.





يحاضر في الندوة مع الكاتب كلا من الناقد الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم والناقدة الدكتورة رشا غانم استاذ النقد بالجامعة الأمريكية، ويديرها الصحفي محمد خضير، المحرر الثقافي ببوابة روز اليوسف حيث تصدر الرواية بعد أن ترجمت من الفرنسية للعربية عن دار أخبار اليوم للصحافة والنشر.





يذكر أن الدكتور محمد طعان طبيب جراح، وأحد الكتّاب الفرانكفونيين، أخذ على عاتقه أن يكون من بين الأقلام الناحتة في جدار العقل الغربي، كما حرص على نقل صورة صحيحة للواقع التاريخي والسياسي والديني لمجتمعنا العربي، في قالب روائي إبداعي، وإعادة تقديمه مبرءًا من كل دنس وتشويه أصابه، وذلك بلغة الغرب المتشبع بأفكار مغالطة عنا.