في ذكرى ميلاد مأمون الشناوي.. طارق الشناوي: عمى الأكثر تأثيرا

إن عمه مأمون الشناوي هو أستاذه الحقيقي في الصحافة وصحفي من الطراز الأول وأحد مؤسسي أخبار اليوم.



وأضاف الشناوي خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر في فقرة خاصة للاحتفال بـ ميلاد أحد أبرز شعراء مصر وهو الشاعر مأمون الشناوي: "يوجد كثير من المعلومات المغلوطة عن مأمون الشناوي فهو من مواليد الإسكندرية وليس المنصورة كما يوجد على الإنترنت".

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي: "عمي التحق بجماعة أبولو الشعرية، وكان يحب الشعر بالعامية وتغنى أكبر النجوم بأ شعاره منهم فايزة ووردة وعبد الوهاب وشادية.

وقال الناقد الفني: "مأمون الشناوي ماكنش الأكثر إنتاجا ولكن كان الأكثر تأثيرا ونذكر نجاح أغنية بعيد عنك وسنين ومرت زي الثواني لأم كلثوم".



قال الناقد الفني طارق الشناوي