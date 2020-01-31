بعد مرافعة ساخنة من النيابة.. إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار للمفتي .. المتهم: لم أقتل بغرض السرقة ومكنش قصدي أقتلهم كان نفسي أقتل عمي وابنه

في أسرع وأسخن محاكمة في البحيرة :





إحالة أوراق المتهم بقتل ضحايا مجزرة كفر الدوار لمفتي الجمهورية بعد ٢٥ يومًا من ارتكاب جريمته

فشل محامي المتهم في طلب إيداعه مستشفى الأمراض النفسية للكشف على قواه العقلية

محامي المدعين بالحق المدني يطالب بأقصى عقوبة على المتهم وإعدامه

المتهم:





لم أقتل بغرض السرقة.. ومكنش قصدي أقتلهم كان نفسي أقتل عمي وابنه





شهدت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود البحيرة جلسة ساخنة، امس الخميس، في محاكمة المتهم بقتل أسرة كاملة بكفر الدوار وفى أسرع محاكمة هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسني عبد الحليم إحالة أوراق " شريف ع .ر "- جزار - المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه وتأجيل النطق بالحكم ليوم 27 فبراير المقبل.





وأدت النيابة العامة مرافعة ساخنة طالبت فيها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم وهو الاعدام شنقا لارتكابه هذه الجريمة البشعة والتي هزت مصر بأكملها.





ورفضت النيابة العامة طلب محمد عبد العزيز محامى المتهم بتحويله لاحد مستشفيات الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية.





كما طالب حسن أبو المجد، محامي المدعين بالحق المدني، بمحكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وإعدامه من أجل القصاص لضحايا مجزرة عزبة الشيخ على الأبرياء.





وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية قد شهدت فى جلسة الثلاثاء اعترافات مثيرة للمتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة، بعزبة الشيخ علي بقرية الطرح التابعة بدائرة مركز كفر الدوار في ٥ يناير الجاري.





واعترف شريف الجزار المتهم بذبح اسرة كفر الدوار أمام هيئة المحكمة بارتكابه ابشع جريمة تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة بسبب كثرة المشاكل العائلية مع عمه، وأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليهم، نافيًا أن تكون السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة، موضحًا أن عائلته هي السبب في تدميره نفسيًا.





وسمحت هيئة المحكمة للمتهم، بالخروج من قفص الاتهام والاستماع لأقواله في الاتهامات الموجهة له، حيث أكد على ارتكابه الجريمة، قائلًا:" أنا تعبان نفسيًا نتيجة ضغوط أهلي عليا، ولم يكن لدي نيه لقتل حسني وعائلته وأنا عاوز أتكلم لأن فيه مشكلات تخص العرض والشرف مع عائلتي".





وقال المتهم أثناء اعترافاته " اهلى جنوني من كتر الحاجات اللي شفتها منهم، وهي حاجات متعلقة بالشرف مقدرش أتكلم عنها .. وعشان كدة رحت لطبيب نفسي، وتم تحويلي إلى مستشفى الأمراض العقلية، وكنتبقوم بالهرب فى الاراضى والغيطان من عدم قدرتى على مواجهة المشاكل مع أهلي".





وعن مشهد قتل المجنى عليهم اكد المتهم " الراجل اكرمنى وضايفنى فى بيته وماكنش عندى اى نيه لقتله ولكن لما هو اتصل بعمى وقاله ابن اخوك عندى مشعرتش بنفسى ساعتها ..كان نيتى اقتل اخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى وبالفعل انا رحت لبيت عمى علشان انتقم منه مفيش حد فتح لى الباب لانهم خافوا منى".. ولم يكن هناك أى نية لقتل المجنى عليه ولا اسرته





كان النائب العام،المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.





وشهدت تحقيقات النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبدالنبي إبراهيم ومحمود سمير، اليوم الثلاثاء، مع "ش. ا" ويعمل جزارا، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" العديد من المفاجآت.





واستمرت التحقيقات لـ8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رءوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.





وظهر المتهم أمام فريق النيابة العامة خلال التحقيقات في حالة ثبات انفعالي أثناء الإدلاء بأقواله حول كيفية ارتكاب الجريمة البشعة التي حدثت بخامس أيام العام الميلادي الجديد.





واعترف المتهم، بارتكاب الجريمة بداعي سرقة المواشي الخاصة بالمجنى عليه، قائلا: "بدأت بالذهاب لمنزل المجني عليه في تمام الساعة الرابعة صباحا، وطرقت باب المنزل ودخلت وأثناء استضافة المجني عليه لي بدأت في التعدي عليه وقتله ثم قتل باقي أفراد العائلة واحدا تلو الآخر".





وتابع المتهم في اعترافاته: "واصلت تنفيذ الجريمة بإضرام النيران في المنزل وجثث الضحايا لطمس معالم الجريمة"، مضيفا أن اختيار منزل المجني عليه نتيجة وجود المنزل بمكان متطرف بعيدا عن القرية.





كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرر إحالة المتهم "شريف.ع"، جزار، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة من 7 أفراد وإضرامه النيران في مسكنهم.





وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح. س. أ، 39 عامًا"، وزوجته "ر. م. ش"، وأنجاله"ع، م، ع، م"، " زينب. م. ع، 67 عامًا"، والدة المجني عليه الأول.



