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بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه

الخميس 30/يناير/2020 - 01:41 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين - مروة فاضل
  • لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات بالمنوفية
  • ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا وتسربها إلى المنازل
  • تسليم كرسي كهربائي لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة
  • تسليم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه



وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بسرعة تشكيل لجنة لعمل المعاينة اللازمة على الطبيعة لحل مشكلة أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات بمدينة تلا والذين يتضررون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربها إلى منازلهم ، جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام .

كما وجه المحافظ سكرتير عام المحافظة لدراسة وبحث إمكانية تخفيض رسوم التصالح على قطعة أرض أملاك دولة بناءً على شكوى مواطن بقرية طملاي بمركز ومدينة منوف .

كما أحال المحافظ طلب أهالي منطقة سكة شبين بقرية الكوم الأخضر إلي رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع رئيس قطاع الكهرباء لبحث إمكانية توصيل خدمة التيار الكهربائي للمنطقة طبقًا للوائح والقوانين .

وفي لفتة إنسانية وخلال اللقاء قام المحافظ بتسليم كرسي كهربائي لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة نظرًا لظروفه الصحية ، موجهًا السكرتير العام بمخاطبة هيئة التأمين الصحي لمعرفة أسباب عدم استخراج بطاقة التأمين الصحي له ، وأحال طلب مواطنة تتضرر من وجود مخالفات بفرن سياحي بمدينة قويسنا إلي إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين للمعاينة علي الطبيعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية (7) شيكات لعدد من الشباب ومحدوى الدخل والحاصلين علي قروض ممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية. 

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي دعم المشروعات لخلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة ، بحضور إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية والأستاذ أحمد علام نائب مدير الفرع. 

وقال إيهاب حجازي إن قيمة  الشيكات الممولة من الجهاز للمستفيدين  بلغت 382 ألف و150جنيه لإقامة مشروعات متنوعة  منها (4 ) مشروعات  متناهية الصغر بإجمالى تكلفة 40 ألف جنيه لتمويل ثروات حيوانية ، و(3 ) مشروعات صغيرة منها  180 ألف جنيه لتمويل مشروع بيع أعلاف ، 24 الف و150 جنيهًا تجارة خردوات، بالإضافة إلي 138 ألف جنيه لتمويل سيارة كينج لونج وذلك بعد تقدم  أصحاب المشروعات  باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل لمشروعاتهم .

وأضاف أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية ، تم تمويل 71 ألف و500 مشروع بمختلف القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى والأمن الغذائى والطاقة المتجددة بقيمة إجمالية  تقدر بمليار و88 مليون جنيه ووفرت 158 ألف فرصة عمل بنطاق المحافظة ، كما قام الجهاز بتوفير منح بإجمالى 157 مليون جنيه لتوفير 23 ألف فرصة عمل.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب ومحدودي الدخل  بإقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية وتساهم في بناء المجتمع.
بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه
بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه
بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه
بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة تلا.. محافظ المنوفية يشكل لجنة لفحص شكوى أهالي منطقة مدرسة الصنايع بنات .. ويسلم 7 شيكات لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 382 ألف جنيه
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