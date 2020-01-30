انخفاض معدل البطالة في ألمانيا على غير المتوقع في يناير

قال مكتب العمل الاتحادي إن معدل البطالة في ألمانيا انخفض على غير المتوقع في يناير، مما يشير إلى متانة سوق العمل الذي يدعم دورة نمو يقوده الاستهلاك تضررت جراء ركود في قطاع التصنيع.





وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار ألفي شخص إلى 2.277 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات رويترز لارتفاع قدره خمسة آلاف.







