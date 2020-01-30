AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انخفاض معدل البطالة في ألمانيا على غير المتوقع في يناير

الخميس 30/يناير/2020 - 01:37 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قال مكتب العمل الاتحادي إن معدل البطالة في ألمانيا انخفض على غير المتوقع في يناير، مما يشير إلى متانة سوق العمل الذي يدعم دورة نمو يقوده الاستهلاك تضررت جراء ركود في قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار ألفي شخص إلى 2.277 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات رويترز لارتفاع قدره خمسة آلاف.


وقال المكتب إنه بدون تعديل البيانات، يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع 198 ألفا إلى 2.425 مليون، مما يشير إلى الأثر السلبي لركود قطاع التصنيع على سوق العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تضاعف عجز الميزان التجاري التركي 4 مرات خلال عام

معدل التوظيف في إيطاليا يسجل مستوى قياسيا في نوفمبر الماضي

الولايات المتحدة تعيش ثورة اقتصادية.. الكلمة الافتتاحية لـ ترامب في منتدى دافوس

ترشيحاتنا

هل يقترب فيروس كورونا من مصر؟.. الصحة العالمية ترد

لأول مرة.. حفيد عادل إمام يروى تفاصيل تجربة الإخراج ودعم والده وجده له.. فيديو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

اخبار الفن.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام.. وصدمة فيروز في فاتن حمامة.. حالة نادية لطفي الحرجة

التفاصيل الكاملة وراء استقالة وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتنصون البسمة من شفاة الأطفال والكبار.. رسالة تخلق حالة خاصة بين جمهور معرض الكتاب

جالسة على البيانو| أول حفل لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو