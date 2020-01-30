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أخبار البلد

لأول مرة.. تقرير يكشف مخطط الإخوان للعودة للمشهد بدعم قطري تركي ايراني

الخميس 30/يناير/2020 - 01:31 م
مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت
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أمانى نوار
أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو، يكشف عن حالة التخبط والانشقاقات الداخلية التي تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية، وما تسعي إليه الفترة المقبلة لمحاولة العودة للمشهد والحياة مجددا، بعد أن فقدت شعبيتها داخليا وخارجيا.

وكشف التقرير، أن الجماعة الارهابية تنفذ مخططات جديدة أخرى لاحياء نشاطها بشكل اخر، وذلك من خلال دعم قطري وتركي، اضافة الي الدعم الايراني والذي تم على اساسه اللقاء السري بين قيادات تنظيم الاخوان والحرس الثوري الايراني، كما كشف التقرير لأول مرة تفاصيل هذا المخطط الإرهابي لعودة الجماعة للمشهد.

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