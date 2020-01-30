منظومة إسرائيلية جديدة للدفاع عن المطارات.. تعرف عليها

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضاء الإسرائيلية، عن نجاح تجربة منظومة "Drone Guard" الدفاعية للتعامل مع تهديدات الحوامات المعادية.

وتعد منظومة "Drone Guard" إحدى صناعات شركة "ألتا"، وهي شعبة وشركة تابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وحسب الشركة فإن هذه المنظومة صممت خصيصًا للتعامل مع تهديد الحوامات، مؤكدةً أنه تم تجربتها بنجاح في مطارات دولية رئيسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وقال المدير العام لشركة "ألتا" ونائب المدير العام للصناعات الجوية للعمليات، "يوآف تورجمان" إن منظومة Drone Guard هي عملياتية وقد تم بيعها بمئات الوحدات للزبائن في جميع أنحاء العالم. وتُستخدم المنظومة لتأمين العديد من المرافق والمناطق والفعاليات في جميع أنحاء العالم.