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اقتصاد

الزامل: الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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وكالات
دعا وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية لشؤون الإيرادات الدكتور مازن بن عبدالرحمن الزامل، جميع الشركات بالمسارعة بالتقدم للتسجيل في مبادرة الهيئة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية التي بدأت من مطلع يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل 2019، وذلك تلافيًا لأي عقوبات قد تصدر في حال عدم المبادرة وبروز بعض المخالفات في سداد الرسوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة اللوجستية، للتعريف بمبادرة هيئة الجمارك السعودية بعنوان "التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية".

وأكد الدكتور الزامل أهمية هذه المبادرة التي تتضمن العديد من المزايا والفرص للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية، وتيسير أعمالهم، وتعزيز مستويات التزامهم الجمركي، الأمر الذي يصب في تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو، الذي يأتي نحو انطلاقة جديدة في الصناعة والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.

وقال: "إن برنامج التصحيح الذاتي هو فرصة مقدمة من الهيئة تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، ويتقدم المستوردون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية، وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوف سابقا، لأي سبب كان سواءً عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة، والمنشأ، والنوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك".

ولفت وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية لشؤون الإيرادات، إلى أنه في حال التقدم بطلب التصحيح الذاتي ضمن الشروط والتوقيت المحدد، يمكن سداد الرسوم المستحقة كاملة، أو بالتقسيط وفقا لنظام إيرادات الدولة، وسيكون صاحب العلاقة بعيدا عن أي عقوبات، مشيرًا إلى أن الهيئة تستخدم جميع الأدوات والأنظمة المتاحة التي تساعدها على اكتشاف الأخطاء والتلاعب في البيانات الجمركية.

وأفاد الدكتور الزامل بأن الهدف من برنامج التصحيح الذاتي هو تعزيز مبادئ الشفافية والثقة والمشاركة مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وتوفير الظروف التي تحسن وتعزز من مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير ممارسة أعمال الشركات والمستوردين بما يعزز من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
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