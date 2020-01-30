بهذه الخطوات السعودية تفحص أفواج المسافرين الوافدين من الصين.. شاهد

عرضت فضائية الآن، مقطع فيديو عن تفاصيل الإجراءات المشددة السعودية للتصدى لفيروس كورونا.





وقامت وزارة الصحة السعودية بفحص المسافرين الذين وصلوا على متن رحلة جوية من الصين إلى الرياض أمس الأربعاء كجزء من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد عقب تفشي فيروس كورونا.





وتم تطبيق الفحص من خلال كاميرا حرارية حديثًا جنبًا إلى جنب مع الفحص الحراري المنتظم في مطار الرياض لتوفير نتائج أكثر كفاءة وفقًا للسلطات، بالإضافة لفحص 2500 مسافر حراريًا مباشرة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال البوابات في الأيام العشرة الماضية بالإضافة إلى 500 مسافر بشكل غير مباشر.





يذكر أن الفيروس القاتل قد نشأ في مدينة ووهان ، عاصمة مقاطعة هوبى في الصين ، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 6000 في البلاد.





وأوقفت شركات الطيران الرئيسية رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي الفيروس الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.