المعنويات تقفز بمنطقة اليورو في يناير مع انحسار مخاوف الصناعة

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية بأن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قفزت في يناير مع ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس في مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون حقق بداية قوية للعام.





وفي بيان منفصل، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أيضا إن البطالة في منطقة اليورو هبطت في ديسمبر لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.







