المعنويات تقفز بمنطقة اليورو في يناير مع انحسار مخاوف الصناعة

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية بأن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قفزت في يناير مع ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس في مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون حقق بداية قوية للعام.
وفي بيان منفصل، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أيضا إن البطالة في منطقة اليورو هبطت في ديسمبر لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.
وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية أن المعنويات الاقتصادية في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعدت إلى 102.8 نقطة في يناير من 101.3 في ديسمبر كانون الأول، بما يفوق بفارق مريح متوسط توقعات عند 101.8 نقطة في استطلاع رأي أجرته رويترز.