AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المعنويات تقفز بمنطقة اليورو في يناير مع انحسار مخاوف الصناعة

الخميس 30/يناير/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية بأن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قفزت في يناير مع ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس في مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون حقق بداية قوية للعام.

وفي بيان منفصل، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أيضا إن البطالة في منطقة اليورو هبطت في ديسمبر لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.


وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية أن المعنويات الاقتصادية في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعدت إلى 102.8 نقطة في يناير من 101.3 في ديسمبر كانون الأول، بما يفوق بفارق مريح متوسط توقعات عند 101.8 نقطة في استطلاع رأي أجرته رويترز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسارع التضخم بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع فى نوفمبر

انكماش نشاط مصانع منطقة اليورو يتسارع نهاية 2019

الين يهبط لأقل سعر في أسبوعين أمام الدولار مع انحسار التوتر الأمريكي الإيراني

المفاوضات التجارية بين بريطانيا وأوروبا .. التحدي الأصعب في مرحلة ما بعد بريكست

اليورو يهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

اليوان يتراجع لأقل مستوى منذ عام مع تنامي المخاوف بشأن فيروس الصين

ترشيحاتنا

شطة يزف بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

اخبار الحوادث.. فتاة تقتل زوجها بعد شهرين جواز.. مضيفة تدعى اختطافها من أجل فدية مليون جنيه ..عقاب مرتكب مجزرة كفر الدوار.. وأسطول سيارات ومدرعات جديد لـ الشرطة

الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

صدى البلد ينفرد بخطة تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني

جماهير الهلال السوداني ترفض تكرار سيناريو 2007 قبل مواجهة الأهلي

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كيك بالمكسرات

تصل للوفاة المفاجئة.. مخاطر كارثية بسبب قلة النوم