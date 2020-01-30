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مرأة

الحب أم التقليدي.. قبل الزواج اختبار جربيه يكشف شخصية خطيبك.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 02:45 م
الزواج
الزواج
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لمياء الياسين
كثير من الفتيات لا يقبلن بفكرة زواج العادات والتقاليد وعلى العكس هناك فتيات يرين أن هذا النوع من الزواج هو الأفضل.
أكد الدكتور محمد رجب إستشارى العلاقات الزوجية أنه فى كثير من الأحيان يكون الزواج التقليدى هو الأفضل وفقا للكثير من النسب والأحصائيات 

ولفت أن هناك العديد من المعايير فى الحكم على الامور ومدى نجاح العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه يجب أن يتعامل  كلا الطرفين بدون تكلف مع بعضهما البعض حتى يستطيع كل طرف الحكم على شخصية الآخر.

نصح الدكتور محمد رجب بالاختبارت التالية لتكتشفى وتعرفى شخصية خطيبك أكثر يمكنك معرفة ذلك أكثر فى الفيديو التالى.
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