910 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات مؤسسة صناع الخير للتنمية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عن نجاحها فى الوصول بأعداد المستفيدين من خدماتها الإنسانية الخيرية إلى 910 آلاف مواطن من غير القادرين من محافظات مصر، وذلك من خلال مبادراتها التى أطلقتها والتى جابت بها أنحاء الجمهورية من أقصى محافظات الصعيد للوجه البحرى وصولا للمناطق الحدودية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة وتحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.





أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة نجحت ضمن مبادرة اطمن على نفسك لمحاربة فيروس سي بإجراء تحاليل لـ 620 ألف مواطن، ودعم حصول 80 ألف مواطن على علاج فيرس سي علي نفقة الدولة وضمن مبادرة قرى الأمل انتهت المؤسسة من تنمية وتطوير قرية دار السلام بمحافظة الفيوم حيث قامت بإعادة إعمار وفرش 25 منزلا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لصناعة السجاد اليدوى داخل القرية للقضاء على البطالة وجعلها قرية منتجة وتسليم 25 مشروعا تنمويا صغيرا.





وفى المجال الطبى أضاف زمزم أن المؤسسة قامت ضمن مبادرتها "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية مجلس الوزراء بتوقيع الكشف على 185 ألف مواطن، وإجراء 21500 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت ما بين مياة بيضاء ومياه زرقاء وظفرة، بالإضافة إلى إجراء 220 عملية زرع قرنية تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه، كما تم توزيع 63 ألف نظارة طبية عالية الجودة من خلال 172 قافلة جابت جميع محافظات مصر.





وأوضح زمزم أنه إيمانا من المؤسسة بأهمية صحة طلاب المدارس تم تنفيذ مبادرة "أولادنا فى عنينا" للكشف على تلاميذ المدارس وتم توقيع الكشف فيها على 27 ألف طالب بمحافظات القاهرة، الفيوم، وسوهاج، وجنوب سيناء، كما تم تنفيذ المبادرة لأطفال بلا مأوى بلغ عدد المستفيدين 2400 طفل بلا مأوى بمحافظات " الإسكندرية، الفيوم، الغربية، المنوفية، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعلية، الدقهلية" ولصنع البسمة على وجوه الفتيات اليتيمات أطلقت المؤسسة مبادرة "فرحة" لتجهيز 100 فتاة يتيمة.





ونوه مصطفى زمزم أن المؤسسة قدمت مساعدات موسمية شملت توزيع 40 ألف دجاجة مجمدة للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توزيع 3000 كيلو لحوم، بالإضافة إلى توزيع 10000 ألف كرتونة رمضان تتضمن مواد غذائية، وأضاف أنه برغم الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة بمنطقة سانت كاترين ولمساعدة أهالينا غير القادرين على مواجهة البرد القارس.





وتم إطلاق مبادرة صناع الدفا تم فيها توزيع 20 ألف بطانية، وللحفاظ على حياة المواطنين فى معظم المناطق التي تفتقر إلى وجود مياة صحية ونظيفة استطاعت المؤسسة تركيب 240 وصلة مياة للأسر الفقيرة والتى لم تستيطع توصيلها بلغت تكلفة الوصلة الواحدة 2700 جنيه تتحملها المؤسسة جميعا.





وأشار زمزم إلى أن كل هذه الجهود ما كان لها أن تتم لولا دعم عدد كبير من مؤسسات الدولة" علي راسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الأجتماعي، وزارة القوى العاملة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأتصالات" والسادة المحافظين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومن بينها أوركيديا للصناعات الدوائية، والمصرف المتحد، والمصرية للاتصالات، نادى روتارى، بنك مصر، واتحاد البنوك، مؤسسة ساويرس للتنمية، مؤسسة أبو العنين، مؤسسة الكبد المصرى، معهد الرمد الدولى للعيون، الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.