الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور

نظمت وزارة الآثار جولة في متحف ملوي اليوم الخميس، علي هامش الاعلان عن كشف أثري جديد في تونا الجبل بالمنيا.





حيث كان مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف ووعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات في إستقبال الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الزيارة.





واصطحبتهم جيهان نسيم مدير عام المتحف في جولة به،حيث كشفت لهم تاريخ المتحف الذي أنشئ عام 1962،وظل يقوم بدوره في إبراز تاريخ المحافظة،حتي عام 2013.





وتعرض حينها لهجوم يوم من عناصر الاخوان،مما نتج عنه تدمير واجهات المتحف وسرقة عدد من القطع الأثرية به، إلا أن وزارة الآثار قامت بإعداد مشروع لترميم المتحف وإعادة افتتاحه في 2016



