AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
المنيا / علاء المنياوي
 
نظمت وزارة الآثار جولة في متحف ملوي اليوم الخميس، علي هامش الاعلان عن كشف أثري جديد في تونا الجبل بالمنيا.

حيث كان مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف ووعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات في إستقبال الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الزيارة.

واصطحبتهم جيهان نسيم مدير عام المتحف في جولة به،حيث كشفت لهم تاريخ المتحف الذي أنشئ عام 1962،وظل يقوم بدوره في إبراز تاريخ المحافظة،حتي عام 2013.

وتعرض حينها لهجوم  يوم من عناصر الاخوان،مما نتج عنه تدمير واجهات المتحف وسرقة عدد من القطع الأثرية به، إلا أن وزارة الآثار قامت بإعداد مشروع لترميم المتحف وإعادة افتتاحه في 2016

وجاء افتتاح المتحف كرسالة واضحة للعالم اجمع وان مصر ستظل شامخة لمواجهة الإرهاب ولن ينجح احد في النيل من تاريخها وحضارتها.
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
الآثار تنظم جولة في متحف ملوي بالمنيا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عثمان يتفقد متاحف آثار الإسكندرية..ويبحث حل مشاكل الرطوبة والتكييف المركزي..صور

وزير الآثار يناقش مع مدير متحف بكين التعاون فى حماية التراث الثقافي

متاحف وتطوير..العناني يكشف لطلاب وعلماء الصين مستقبل الآثار في مصر

علي صبرة بطل فيديو الكفاح يزور المتحف المصري بالتحرير.. صور

ترشيحاتنا

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

موجة أمطار وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

جروس ينفعل على تامر عاشور بسبب الأهلي .. تعرف علي التفاصيل

AdvertisementS

خوف وقلق بين لاعبي الأهلي بسبب اليو بادجي | تفاصيل

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى: العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير استراتيجي: أمريكا تقيد العراق في القضاء على الإرهاب.. فيديو

محلل سياسي: تركيا منبع إرهاب العالم.. فيديو

داليا زيادة: الجماعة الإرهابية ارتكبت أكثر من 3 آلاف جريمة خلال عامين فقط.. فيديو