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محافظات

محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية

الخميس 30/يناير/2020 - 02:48 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أستعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فيلمًا توضيحيًا تضمن رحلة مسار العائلة المقدسة لمصر، والتي بلغت حوالي 3500 كم داخل مصر منهم 35 كيلو لمحافظة البحيرة تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها من رصف وإنارة بتكلفة ٧١ مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وكذا تم عرض الإجراءات التي تمت لإدراج اديرة وادى النطرون بمنظمة اليونيسكو للحفاظ على التراث المادي واللامادي

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمدينة وادى النطرون لتنفيذ مسار العائلة المقدسة والأديرة الثلاث "الأنبا بيشوى والسريان والبراموس"، بحضور لفيف من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة والكنيسة ونواب البرلمان



وتضمن العرض أيضًا الجهود التي قامت بها المحافظة لتطوير مسار العائلة المقدسة أوضح المحافظ من خلاله، أنه تمت إنارة مسار العائلة بالكامل بمسافة بلغت 24 كم وبتكلفة 26  مليون جنيه كما سيتم انشاء 3 مخيمات مكونة من عدد 10 خيام بكل تجمع 30 مظلة ومقاعد جلوس كما أنه جارٍ الطرح للتشجير لزراعة 1200 نخلة مثمرة على طول الطريق. 

 كما استعرض المحافظ اهم الجهود التى تقوم بها المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين والعمل على احتياجاتهم وعلى رأسها الاستجابة الى جميع الشكاوى والعمل على حلها فورًا، بالاضافة الى مشروع عاداه للثروة الحيوانية بسيدي غازي بكفر الدوار للعمل على تعظيم وتوفير اللحوم البلدية والحمراء.

بالاضافة الى جهود المحافظة لدعم الأسر والمرأة الريفية من خلال المشروعات الصغيرة والوصول الى قرية منتجة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع الزراعة والتربية والتعليم لدعم شباب الخريجين من مدارس التعليم الفنى للعمل على اقامة مشروعاتهم في المجالات التى تدربوا عليها خلال فترة الدراسة وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات.

واكد المحافظ على التزامه بالخطة الاستثمارية وتنفيذها مشيرًا لدور المشاركة المجتمعية الكبير التى تشهده المحافظة فى كافة القطاعات، بالإضافة إلى التنسيق الكامل والتام مع اعضاء مجلس النواب للعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين واضاف بأن حجم تم انجازه وانفاقه خلال عام واحد فقط على ارض البحيرة تجاوز 3.26 مليار جنيه.
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
محافظ البحيرة يستعرض فيلما توضيحيا لمسار العائلة المقدسة أمام وزير التنمية المحلية
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