مستشار ترامب: خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين حول مكان العاصمة

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الخلاف حول أين تقع العاصمة في خطة السلام الأمريكية لم يكن من الأساس خلافا فلسطينا، لكن الأردن هي من أثارت ذلك وهو أمر مقبول".





وقال كوشنر في تصريحات لقناة العربية: "لدينا خريطة وسيتم الإعلان عنها ليطلع عليها جميع الأطراف بدل من استخدام المفاهيم، وحاولنا أن نكون دقيقين لأن الكلام قد يحور".

وأضاف كوشنر: "الخطة من 80 صفحة بإمكان الجميع للاطلاع عليها".

وتابع كوشنر يقول: "الخلاف حول أين تقع العاصمة لم يكن من الأساس خلافا فلسطينا، لكن الأردن هي من أثارت ذلك وهو أمر مقبول".

وختم يقول: "منذ سنوات وهم يحاربون ويحاولون الحصول على دولة، الأن بات بالإمكان ذلك لأن المقترح على طاولة المفاوضات".

ونقلت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس عن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، قوله: إنه "يجب عدم ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في المرحلة الراهنة والانتظار إلى ما بعد انتخابات الكنيست".

وبحسب القناة، أضاف كوشنير، أنه "يتعين إقامة حكومة إسرائيلية أولًا ومن ثم التقدم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على تشكيل لجنة لإعداد خارطة بهذا الشأن.