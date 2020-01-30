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مرأة

نوع من الشاي رخيص الثمن يحميك من الإصابة بـ السرطان

الخميس 30/يناير/2020 - 03:05 م
شاي
شاي
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آلاء حسن
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات سريعة التحضير وتساعد الجسم على هضم الطعام وهو من إحدى المشروبات الصحية، وفي هذا السياق قالت دكتور سهام سوية، استشاري التغذية العلاجية، أن الشاي الأخضر له فوائد صحية للجسم:

- التخلص من السموم

- يساهم في زيادة معدل التمثيل الغذائي 

- يمنحك شعور بالنشاط 

- مفيد لصحة القلب و الشرايين 

- يساهم في الوقاية من أمراض السرطان 

- يساهم في تأخير الشيخوخة 

- يعتبر المشروب المناسب لبدء صباحك

- احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة 

واليكم طريقة تحضير الايس تي بالخوخ: 

المكونات:

1 ملعقة كبيرة شاي أخضر
1 كوب ماء مغلي
4 كوب ماء بارد
4 حبات خوخ مقطع
شرائح ليمون
عسل ابيض للتحلية حسب الرغبة

طريقة التحضير:

- يخلط الشاي الأخضر مع الماء المغلي ويغطى ويترك قليلا.
- أصفى ويضاف عليه الماء البارد والخوخ المقطع وشرائح الليمون والعسل حسب الرغبة.
- يشرب دافئ او في حرارة الغرفة .
- يفضل التقليب بملعقة خشبية.
- يصب في اكواب التقديم.
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