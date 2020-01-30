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محافظات

وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:42 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه عقد عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه مشروع مسار العائلة المقدسة بمحافظة البحيرة وبالمحافظات الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تتضمن عددًا من المواقع الأثرية ضمن المسار  تتمثل في 3 أديرة بوادى النطرون وهى دير البراموس ودير الريان ودير الأنبا بيشوى.

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جاء ذلك خلال زيارته لمدينة وادى النطرون لتفقد ماتم نحو مشروع مسار العائلة المقدسة مشيدا  بالجهود التى تتم على أرض محافظة البحيرة تحت وبمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأشار وزير التنمية المحلية الى خطة الدولة فى دعم الشباب وخاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلى أن محافظة البحيرة رائدة في هذا المجال حيث ان المشروعات الصغيرة لها دور فى نهضة الدول .

وقال شعراوى إن الهدف الرئيسى لنا جميعا هو العمل على تلبية احتياجات المواطنين ورضائهم والاستجابة لشكواهم حيث إن تقييم العمل مرتبط برضاء المواطنين والعمل جميعا من أجل هذا الهدف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس للاهتمام بالمواطن البسيط والوصول إليه ، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابته لتحقيق تلك الأهداف.
وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة
وزير التنمية المحلية: إزالة كافة المعوقات أمام مسار العائلة المقدسة
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