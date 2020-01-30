إعدادية القليوبية.. إعلان النتيجة الثلاثاء ونسب النجاح تعدت 95% فى بعض المواد

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه من المنتظر إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة قياسا بالأعوام السابقة.

أضاف المصدر أن هناك عددا من الطلاب حصل علي الدرجات النهائية في بعض المواد فيما تجاوزت نسب النجاح في اللغة العربية لأكثر من 95%.

أوضح المصدر أن سبب تأخر الإعلان بالنسبة لمديرية القليوبية قياسا بمديريات القاهرة والجيزة يأتي بسبب مركزية الكنترول حيث يتم هناك التصحيح وإعلان النتائج علي مستوى الإدارات بينما تتم عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة علي مستوي الكنترول الرئيسي.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان أعمال الكنترول بالشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم وأن عمليات التصحيح للعينات العشوائية يتم أولا بأول قائلا :" نعمل علي تحقيق مصلحة الطالب بما لايخل بالنظام العام للامتحانات" منوها أنه سيتم عرض النتيجة على المحافظ لإعلانها الأسبوع المقبل.

وأضاف عجلان أن 95 ألفا و538 طالبا أدوا الامتحانات هذا العام في407 لجان وسط إجراءات مشددة مشيرا إلى أن الامتحانات من أخطر المهام التعليمية وتحتاج من المشاركين فيها إلى الحكمة في إدارة المواقف والدقة والسرية والأمانة المتناهية أثناء تنفيذ هذه المهام، حرصا على انضباط العمل بأعمال الكنترول والتصحيح.

وحصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية برقم الجلوس .. اضغط هنا

http://qalyoubia.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx