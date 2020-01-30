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اقتصاد

إرنست اند يانج: المالية تقود سلسلة إصلاحات لدعم الموازنة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد يحيي

 قال الدكتور شريف الكيلاني، المدير القطري لمؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة  في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب؛ إن وزارة المالية تقود سلسلة من الاصلاحات الشاملة علي مستوي الإدارة الضريبية بغرض تعظيم موارد الخزانة العامة وحصر المجتمع الضريبي .

وأكد في تصريحات خاصة ل " صدي البلد " على هامش فعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EYالعالمية والعاملة  في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد بحضور و رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ أن الوزارة مهتمة بعمليات ميكنة الإجراءات الضريبية باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمار والتيسير علي الممولين ومواكبة التطورات التشريعية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب .
أوضح الكيلاني أن هناك مساع حثيثة لدي الحكومة المصرية لتنبي استراتيجيات للقضاء علي التهرب الضريبي وحصر المجتمع ضريبيا ودمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية لتعظيم إيرادات الموازنة وإتاحة الفرص للإنفاق علي الخدمات التعليمية والصحية والعشوائيات وغيرها ، موضحا أن ميكنة الضرائب وإصدار الفاتورة الإلكترونية من شأنه المساعدة في تقليل التكلفة علي الممول وتوفير الوقت وتسريع عمليات السداد اللحظي الخزانة العامة .
أشار الي تطبيق ميكنة الضرائب هو يرسخ لمفهوم العدالة الضريبية خصوصا وأن التهرب عن سداد الضريبة هو التكلفة التي سيدفعها من يقوم بها اما الممول الملتزم فسيحظي علي مزيد من الحوافز والدعم الحكومي .

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