AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق

الخميس 30/يناير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى الوراق وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لــ 6 مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الاولى كورنيش النيل بداية من وزارة الرى و حدود الحيز العمرانى لحى الوراق و شارع الحاج كمال محمد أحمد والطريق الدائرى وطريق جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) وشارع وزارة الرى حتى التقائه بكورنيش النيل .

المنطقة الثانية شارع جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل)بداية من طريق النصر و شارع الجزارين و شارع وراق الحضر التجارى و شارع الظاهر بيبرس و شارع سعد زغلول و شارع ترعة السواحل و شارع الجيش و شارع النصر حتى التقائه مع شارع جمال عبد الناصر( طريق كورنيش النيل) .

المنطقة الثالثة شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل وشارع المدرسة الإعدادية وامتداده وشارع داير الناحية و شارع الجمعية الزراعية و شارع مدرسة الاورمان و شارع عشرة و شارع العروبة وشارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى.

المنطقة الثالثة (أ) كفر الهنادوه شارع داير الناحية و شارع على أمين حتى التقائه مع شارع داير الناحية المنطقة الثالثة ( ب ) كفر السليمانية شارع النصر بداية من التقائه بطريق السليمانية العمدة وشارع داير الناحية حتى التقائه بطريق السليمانية العمدة . المنطقة الرابعة طريق العروبة بداية إلقائه بشارع الرحمة ( بنى محمد سابقًا ) وشارع عشرة وشارع مدرسة الاورمان وشارع الجمعية الزراعية وشارع داير الناحية وإمتداده مع شارع المدرسة الإعدادية وشارع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) والطريق الدائرى وشارع ترعة بشتيل وشارع الرحمة ( شارع بنى محمد سابقًا ) حتى إلتقائه مع شارع العروبة . المنطقة الخامسة طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من إلتقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الجزارين حتى إلتقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل)

المنطقة السادسة حدود الحيز العمرانى لقريتى طناش ونزلة الزمر أ وقرية جزيرة محمد (ب) حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيها كحد ادنى و120 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للاغراض الادارية كحد أدنى و 160جنيها كحد أقصى و 50جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و 280 جنيها كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م .

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 5 شوارع رئيسىة وهى شارع النيل 600 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع إمبابة 600 للتجارى 240 للادارى و 200 للسكنى وشارع القومية 1200 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع العروبة 1200 للتجارى 200 للادارى 160 للسكنى وشارع السينما 600 للتجارى 200 للادارى 160
الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ بـ 128 وتصل إلى 2000 جنيه.. الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي العجوزة

تبدأ من 180 جنيها للأغراض السكنية.. الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الدقي

تبدأ من 50 جنيها.. الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أطفيح

الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء

المتر السكني يصل لـ 480 جنيها.. الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بحي جنوب

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. قائمة الأهلي لمواجهة الهلال.. إصابات في مران الأحمر.. وأول تعليق من كلوب بعد الفوز على وست هام

مراسم أسطورية.. وزير الآثار يكشف تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

خطة الهلال السوداني أمام الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

إصابة أحمد فتحي في مران الأهلي

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

AdvertisementS

خوف وقلق بين لاعبي الأهلي بسبب اليو بادجي | تفاصيل

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى: العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير استراتيجي: أمريكا تقيد العراق في القضاء على الإرهاب.. فيديو

محلل سياسي: تركيا منبع إرهاب العالم.. فيديو

داليا زيادة: الجماعة الإرهابية ارتكبت أكثر من 3 آلاف جريمة خلال عامين فقط.. فيديو