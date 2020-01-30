هشام آمنة يكرم وزير التنمية المحلية تقديرًا لجهوده في دعم محافظة البحيرة

كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واهداه درع المحافظة تقديرا للجهود التى تبذلها الوزارة فى دعم وتنمية المحافظة .





جاء ذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمدينة وادى النطرون لتفقد مسار العائلة المقدسة مشيدا بالجهود التى تتم على ارض محافظة البحيرة تحت وبمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





اقرأ أيضًا:





وتضمنت زيارة وزير التنمية المحلية لمدينة وادى النطرون تفقد مشروع مسار العائلة المقدسة للوقوف على كل ما تم إنجازه بالمشروع ومعرفة مايحتاجه تمهيدًا لافتتاحه فىى٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.



