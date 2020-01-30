طلاب جامعة عين شمس يتوافدون على معرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل جناح وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفدا طلابيا من مختلف كليات جامعة عين شمس.





وتأتي الزيارة في إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات وحرصًا من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة .





حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس وتحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد ا.ح محمد رمضان مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس وحضور المقدم د. اسامة ابو العلا نائب مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة .





وقام الطلاب بجولة داخل الجناح واطلعوا على عدد من العناوين والإصدارات والأبحاث التاريخية والعسكرية بالمعرض وذلك فى إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى العريق .





كما توافد الطلاب علي جناح وزارة الداخلية، ويقوم الجناح بعرض عدد من الكتب والدراسات عن القضايا الجنائية والمجتمعية، كما يعرض عددًا من رسائل الدكتوراه التى قام بها عدد من الباحثين الجنائيين، بجانب عرض للمناهج الدراسية الذى تدرس فى كلية الشرطة، كذلك يعرض بعض من أوسمة ونياشين الضباط والوفود الأفريقية





وأكد طلاب جامعة عين شمس ، أن القائمين على جناح وزارة الدفاع والداخلية يبذلون قصارى جهدهم لنقل الصورة الواقعية عن انجازتهم لمواكبة الحراك الثقافي، والنهضة العلمية والأدبية والفكرية.





وفي نهاية الزيارة اعرب طلاب الجامعة عن بالغ سعادتهم أشاد تهم بالمعرض والمجهود المبذول في الدورة الحالية، من حيث التنظيم وتخصيص معرض خاص للطفل، وإضافة جزء كبير خاص بالمسرح والسينما، وكذلك وجود أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.



