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محافظات

افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 02:40 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
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كتب محمد الغزاوى - محمد صبيح
قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بافتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق الاسماك الجديد  ، والتى سوف يتم تطبيقها وتعميمها على مستوى الجمهورية طبقا لخطة جهاز حماية المستهلك .

وذلك استكمالا لجولة الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اليوم ، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشروعات فى قطاع التموين .

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وتعتبر الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك ،ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزير التواصل بين المواطنين فى العمل على تلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة ، وتحقيق التفاعل الإيجابى وسرعة الاستجابة .

وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة بورسعيد ، للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى قطاع التموين فى ظل التحول الرقمى الجديد الذى تشهده محافظة بورسعيد. 

كما تفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد سوق الأسماك الجديد ، للتعرف على سير العمل داخل السوق الجديد ، حيث أشادا بالمستوى الحضارى والنظامى لسوق السمك الجديد والذى ينناسب مع طبيعة التقدم على كافة المستويات فى نطاق المحافظة .
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد
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