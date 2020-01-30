افتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق أسماك بورسعيد الجديد

قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بافتتاح الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك بسوق الاسماك الجديد ، والتى سوف يتم تطبيقها وتعميمها على مستوى الجمهورية طبقا لخطة جهاز حماية المستهلك .





وذلك استكمالا لجولة الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اليوم ، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشروعات فى قطاع التموين .





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وتعتبر الشاشة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك ،ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزير التواصل بين المواطنين فى العمل على تلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة ، وتحقيق التفاعل الإيجابى وسرعة الاستجابة .





وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة بورسعيد ، للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى قطاع التموين فى ظل التحول الرقمى الجديد الذى تشهده محافظة بورسعيد.



