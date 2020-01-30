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أخبار العالم

حيلة سياسية.. ماذا قال الديمقراطيون عن خطة السلام الأمريكية؟

الخميس 30/يناير/2020 - 02:48 م
ماذا قال الديمقراطيون
ماذا قال الديمقراطيون عن خطة السلام الأمريكية
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سمر صالح

أعلن الديمقراطيون، رفضهم لخطة السلام الأمريكية التى طرحها الرئيس دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للمواجهة حول مستقبل الشرق الأوسط.

 

 ورفض جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، تلك الخطة باعتبارها "حيلة سياسية يمكن أن تثير تحركات أحادية الجانب لضم الأراضي وتعطيل السلام أكثر".

 

من جهته قال المرشح بيرني ساندرز "أن أي اتفاق سلام يجب أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويمكن الفلسطينيين من تقرير المصير في دولة مستقلة خاصة بهم إلى جانب إسرائيل آمنة".

 

وأضاف ان"ما يسمى "خطة ترامب ستؤدي فقط إلى إدامة الصراع، إنه غير مقبول".

 

وقد عبر عمدة ساوث بيند السابق بيت بوتيج عن رسالة مماثلة، وقال "السلام يتطلب وجود طرفين على الطاولة لا ضوء أخضر سياسي لزعيم أحدهما للضم أحادي الجانب".

 

اما السناتور إليزابيث وارين انتقدت الجميع ووعدت صراحةً بإلغاء الاعتراف الأمريكي بالمستوطنات إذا تم انتخابها، وقالت في تغريدة" خطة سلام ترامب لا تقدم أي فرصة لقيام دولة فلسطينية حقيقية وإن إطلاق خطة دون التفاوض مع الفلسطينيين ليس دبلوماسية، إنه أمر مزيف سأعارض ضم أحادي الجانب بأي شكل من الأشكال".

 

وعلى ضوء ذلك يقول تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست "إن الانتخابات الامريكية التي ستجري في شهر نوفمبر القادم قد تشكل الواقع الجديد في الشرق الأوسط لعقود قادمة".

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