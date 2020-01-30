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توك شو

تدريبات عسكرية لاستقبال طاقم مركبة «سيوز إم سي - 13».. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 02:43 م
مركبة فضائية
مركبة فضائية
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل تدريبات نهائية لفرقة إنقاذ عسكرية. 

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للتدريبات النهائية لفرقة إنقاذ عسكرية للنزول عند موقع هبوط مركبة "سيوز إم سي - 13".

 وتأتي هذه التدريبات استعدادا للبحث والإنقاذ قبيل هبوط طاقم المركبة الفضائية "سيوز إم سي - 13" المزمع عقدها في 6 فبراير المقبل.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرأ أن موسكو سترسل دعوات للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات العسكرية التي تقودها سنويا. 

وقد دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "قوات من 90 بلدا بينها أعضاء في حلف شمال الأطلسي" للمشاركة، بحسب وزارة الدفاع.

وتشمل المناورات التي انطلقت عام 2015 تدريبا على إطلاق النار تنفّذه فرق الدبابات، إضافة إلى وضع مسار يتضمن عقبات.

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