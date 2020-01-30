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أخبار العالم

بومبيو: حرمان إيران من الأموال هو الطريق الصحيح لإجبارها على القرارات الصعبة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:39 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن منع إيران من الوصول إلى الأموال والثروات هو الطريق الصحيح لدفعها لاتخاذ قرارات صعبة.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن على إيران وقف دعم حزب الله اللبناني.

وتابع بومبيو "سنستمر في توقيع أكبر قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن دعم حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط".



وذكرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، للإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، جاءت موافقة مايك بومبيو بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه سابقا المثول أمام اللجنة.
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