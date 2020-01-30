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أخبار العالم

رئيس الوزراء الروسي ينفي وجود خطط لتوسيع إمكانية الوصول للبيانات الشخصية لأفراد الشعب

الخميس 30/يناير/2020 - 02:39 م
الكرملين
الكرملين
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية ليس لديها خطط للسماح لهيئات إنفاذ القانون بإمكانية وصول غير مقيدة للبيانات الشخصية للمواطنين الروس .

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن ميشوستين - خلال اجتماع لمجلس الوزراء - قوله "فيما يتعلق بالتقارير التي أفادت بأن الهيئات المعنية بإنفاذ القانون سوف تحصل على وصول غير محدود لبيانات الشعب الشخصية، فالطريقة التي تم عرض الأمر بها لا علاقة لها بالوضع الحقيقي للأشياء. لم تُجر أي مناقشات بشأن مثل هذه الخطة".

وأشار ميشوستين إلى أن الهيئات المعنية كان لابد أن توضح تمامًا للشعب أن الخطة لا تتعلق بتقييد حريات أو حقوق الشعب ولكن إضفاء طابع آلي على الوصول إلى البيانات الكترونيًا.

وأوضح أن شخصًا ما أساء تفسير الخطة وتداولتها وسائل الإعلام على هذا النحو، داعيًا نوابه وجميع الوزراء ورؤساء الهيئات الروسية إلى التأكد من وجود رد سريع في مثل هذه المواقف لأن الشعب يحتاج تعليقات مفصلة.

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