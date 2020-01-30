جامعة الإسكندرية: خلال فترة قصيرة ستكون المحافظة بلا أمية

افتتح الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخميس، أولى فعاليات الملتقى التدريبي الثالث في مجال محو الأمية (علم ـ ساعد ـ اربح)، وذلك بكلية التربية بهدف دمج طلاب الجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية.





وفي كلمته أعرب الدكتور علاء رمضان، عن سعادته بمشاركة هذا الحشد الكبير من الطلاب في فاعليات الملتقى، مؤكدًا أن الجامعة بدأت في ملف الأمية بقوة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحو الأمية للكبار والصغار، لافتًا إلى أن الحملة بدأت في الإسكندرية بمبادرة حي وسط بلا أمية، وخلال فترة قصيرة ستكون الإسكندرية بلا أمية.





كما أكد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية أن جامعة الإسكندرية تحمل على عاتقها التصدي لظاهرة الأمية لأن تكلفة الجهل يحمل الدولة أكثر من تكلفة التعليم وهدفنا هو جعل الأمي أداة في المجتمع ينتج وينمى بدلًا من أن يكون أداة سهلة في أيدى جماعات التطرف الفكرى، مشيرًا إلى أن الشباب عليهم مسئولية كبيرة في مشاركة الدولة للقضاء على الأمية.



