صدى البلد ينفرد بخطة تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن خطة تأمين مباراة الهلال السودانى والنادي الأهلي المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.
قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تم عمل لجنة لتأمين مباراة الهلال والأهلي من قبل قوات الجيش والشرطة فى السودان من أجل منع حدوث أى شغب وخروج اللقاء إلى بر الأمان والحفاظ على سلامة لاعبي الفريقين.
تابع: لجنة التأمين سوف تقوم بعمل تفتيش ذاتي لكافة المشجعين قبل دخولهم مدرجات استاد الجوهرة ومنع دخول أية شماريخ إلى المدرجات إضافة إلى منع دخول أي مشجع بآلة حادة وفقا لتدابير احترازية صارمة.
أضاف: لن يكون هناك مشاكل أو أزمات فى لقاء الهلال والأهلي وهناك تواصل بين السفارة المصرية فى السودان و مسئولى القلعة الحمراء من أجل تذليل أية عقبات تواجه بعثة القلعة الحمراء.
وكان وزير الصحة السوداني، امس الأربعاء، أكرم التوم، وفقا لما نشرته شبكة "رؤية" أعلن عن أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.
وأكد التوم خلال تصريحات بمجلس الوزراء نشرتها الشبكة أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.
يذكر ان المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.