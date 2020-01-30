صدى البلد ينفرد بخطة تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تم عمل لجنة لتأمين مباراة الهلال والأهلي من قبل قوات الجيش والشرطة فى السودان من أجل منع حدوث أى شغب وخروج اللقاء إلى بر الأمان والحفاظ على سلامة لاعبي الفريقين.









تابع: لجنة التأمين سوف تقوم بعمل تفتيش ذاتي لكافة المشجعين قبل دخولهم مدرجات استاد الجوهرة ومنع دخول أية شماريخ إلى المدرجات إضافة إلى منع دخول أي مشجع بآلة حادة وفقا لتدابير احترازية صارمة.





أضاف: لن يكون هناك مشاكل أو أزمات فى لقاء الهلال والأهلي وهناك تواصل بين السفارة المصرية فى السودان و مسئولى القلعة الحمراء من أجل تذليل أية عقبات تواجه بعثة القلعة الحمراء.



