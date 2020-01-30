وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا يزور أسوان برفقة وزيرة الهجرة.. شاهد

تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، استقبال الوفود الشبابية المختلفة من كافة دول العالم وخاصة أبناء المصريين بالخارج والجاليات المصرية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الجاف الذى تتمتع به هذه المحافظة العريقة، فضلًا عن تنوع المنتج السياحي.

وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " اصطحاب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لوفد شباب أبناء المصريين بأستراليا، في أثناء زيارتهم لبعض المعالم السياحية، منها رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى والتى شملت أيضًا جسم السد ومحطة كهرباء السد العالى، وذلك ضمن برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج .

واستمع الوفد لشرح تفصيلى عن الملحمة الوطنية التى قامت بها مصر خلال فترة الستينيات، لإنشاء هذا الصرح، الذى يجسد الإرادة الصلبة للمصريين، والذين ما زالوا يبهرون العالم بإنجازاتهم على مر العصور، كما تم الرد على تساؤلات واستفسارات شباب المصريين بأستراليا، فى حوار بينهم وبين الوزيرة والمحافظ، وأيضًا المسئولين عن هيئة السد العالى ومحطة الكهرباء.

وشاهد الزائرون فيلمًا تسجيليًا قصيرا، يوثق تاريخ إنشاء السد العالى، ورمز الصداقة المصرية مع الاتحاد السوفيتى، الذى ساهم فى مشروع بناء السد- آنذاك-.

ومن جانبها وجهت السفيرة نبيلة مكرم شكرها لمحافظ أسوان على حرصه لإعداد وتجهيز ومرافقة أبناء المصريين فى الخارج بأستراليا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بأسوان ، بجانب حفاوة الاستقبال والتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة بصدد برنامج زيارة أبناؤنا فى الخارج إلى أسوان ، وهو الأمر الذى تجلى فى إتاحة كافة التسهيلات بالمدينة حتى يتسنى لهؤلاء الشباب مشاهدة عدد من المشروعات والمزارات الوطنية بها والتى تحكى تاريخًا طويلًا من التحدى والنضال .

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم خلال حديثها مع الشباب على ضرورة معرفتهم بتاريخ بلدهم مصر وتوثيق تلك اللحظات حتى يتمكنوا من نقلها ونشرها بين مجتمعاتهم التي يسكنونها، ليمثل ذلك جانبا هاما من دورهم تجاه هذا البلد متمثلا فى تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، ويبدأ هذا من اقتناع الشباب بحقيقة الوضع الداخلى ، وما لمسوه من أمن وأمان يسود أرجاء الوطن .

فيما أكد اللواء أشرف عطية على ترحيبه بوزيرة الهجرة ووفد شباب أبناء المصريين بأستراليا، وهو الذى يجسد اهتمام الدولة وحرصها على التواصل المستمر بأبنائها ومواطنيها داخليًا وخارجيًا لتعزيز قيم الولاء والإنتماء وربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم مصر، مثمنًا فكرة ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث والفعاليات التى تتضمنها حيث يدل ذلك على القدرة على خلق أفكار جديدة وإبداعية تواكب العصر لمد المزيد من جسور التواصل مع كافة أبناء مصر المقيمين خارجها .

وأشار أشرف عطية إلى أنه أثناء زيارته لأستراليا شهد حجم الوطنية لدى المصريين المقيمين هناك ، كما أن ما نراه اليوم مما يؤكد على أن المصرى مثل الصخور الجرانيتية لا ينكسر أمام الظروف، وعندما يتحرك لإحداث التقدم والإنجازات فإن العالم كله يتحرك لأن مصر قوية بمشروعاتها القومية وإنجازاتها على الرغم من التحديات التى تواجهها لأنها مستهدفه على مر العصور .



وأوضح المحافظ للشباب بأن ما شاهدتموه اليوم دليلًا على قوة مصر على مواجهة مختلف التحديات عبر العصور المختلفة وانتصارها على قوى الشر.

فيما أعرب أعضاء الوفد الشبابى عن سعادتهم بتواجدهم وسط هذه الصروح التاريخية العظيمة وألتقطوا صورة جماعية تذكارية مع وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان ، ووجهوا كل الشكر لهم على إتاحة مثل هذه الفرصة لمشاهدة تلك المواقع التى تسجل حقبة هامة فى تاريخ مصر الحديث، وتحكى كيف واجهت مصر التحديات وتحملت الصعاب من أجل النهوض والازدهار والتقدم .





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وسيقوم الوفد الشبابى بزيارة العديد من المزارات الأخرى الأثرية والمعالم السياحية على مدار اليوم وغد، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بين أسوان والأقصر .