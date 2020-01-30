روّع زملاءه بالسلاح الأبيض.. تجديد حبس طالب الإعدادية بالإسكندرية

جددت محكمة جنح ثانٍ المنتزه، في الإسكندرية، تجديد حبس، طالب بالمرحلة الإعدادية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالبلطجة، وحيازة سلاح أبيض، واستعراض قوة، وإثارة الفزع والرعب بين زملائه بمدرسة سعيد الجسمي التابعة لإدارة المنتزة التعليمية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد رصد الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داخل مدرسة عبد السلام عبد الغفار الاعدادية بنين، ويظهر قيام طالب بحيازة سلاح أبيض، وعصا بقصد البلطجة، وترويع زملائه.







وبتشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى حدوث خلافات بين "السيد.ب.ع"، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وطالب أخر من طلاب الفترة المسائية بمدرسة سعيد الجسمي، وعلى أثرها قام بإحضار سلاح أبيض وعصا، للنيل منه داخل حرم المدرسة.





عقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بقصد الانتقام من زميله، فتم التحفظ على السلاح الأبيض والعصا.