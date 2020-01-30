ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مرجان – 16

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك "مرجان-16" والذى استمر لعدة أيام، بقاعدة البحر الأحمر البحرية.





وتضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية ، وتنفيذ تمارين إتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكترونى ، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.





وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية ، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية .





كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية ، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية ، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية.





كما نفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية و البحرية السعودية بيانًا عمليًا لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى ، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.



