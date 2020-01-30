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اقتصاد

بنك إنجلترا يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

الخميس 30/يناير/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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رويترز

أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، قائلا إن مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا في صعود منذ انتخابات ديسمبر وعلى تعزز استقرار الاقتصاد العالمي تعني أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لمزيد من التحفيز.

كانت الأسواق المالية تتوقع بنسبة خمسين بالمئة فرصة للخفض لكن لجنة السياسة النقدية انقسمت مرة أخرى بواقع تأييد سبعة أصوات للإبقاء على سعر فائدة البنك عند 0.75 % مقابل اثنين، إذ صوت العضوان مايكل ساندرز وجوناثان هاسكل مجددا لصالح خفض الفائدة.


كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط تصويت صانع سياسات ثالث لصالح الخفض.

وأبقى البنك المركزي الباب مفتوحا لتحريك سعر الفائدة بعد أن يسلم محافظ البنك مارك كارني زمام الأمور لخلفه أندرو بيلي في مارس.
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