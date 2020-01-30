الحرمان العاطفى.. طبيب نفسي يوضح سبب إدمان الشباب للمخدرات ..فيديو

قال الطبيب النفسي، مصطفى النحاس، إن التدليل الزيادة والعنف الزيادة تدفع الفرد إلى الإدمان، لافتًا إلى أن الحرمان العاطفى فى الطفولة من أكبر مسببات الإدمان، مؤكدًا أن الطفل لديه احتياجات نفسية ويريد الشعور دائمًا بحب اهله له.





وأضاف الطبيب النفسي، خلال حديثه ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد" أن سلوك الأبوين له تأثير كبير جدًا على تربية الأطفال وتنشئتهم خاصة فى مرحلة استكشاف الحياة بالنسبة لهم.





وتابع أن التجربة المستمرة لكل شئ تكون مضرة فى بعض الاحيان، ولكن يجب للشخص استكشاف الاشياء العادية وعدم الاقتراب من الخطر المميت كالإدمان والكحوليات، مشيرًا إلى أن المخدرات بها متعة تجعل الشخص يتعلق بها.

وأوضح أن هناك فرق كبير بين المدمن والمستخدم، كالشخص المدخن فى فترة السهرات والحفلات فقط، مضيفًا أن زيادة جرعات المخدرات تؤذى الفرد صحيًا.

وأكد أن التطور التكنولوجي ساعد بشكل سلبى فى زيادة نسبة الإدمان، مضيفًا أن هناك بعض الأشخاص يجتذبون للجزء السييء للمعلومة فقط.