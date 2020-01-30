إزاى تشغل البلوتوث على آيفون.. أرسل واستقبل كل حاجة

تعد مشكلة الـ AirDrop أو البلوتوث أحد أكثر الأشياء إزعاجًا لمستخدمين هواتف آيفون الشهيرة أو أجهزة آيباد، حيث يصعب عليهم الحصول على ملفاتهم القديمة أو تبادل الصور والفيديو والأسماء من أصدقائهم.





إلا أن موقع فون آرينا التقنى يقدم شرح بالخطوات والصور، لكشف كيفية إرسال وإستقبال البيانات بكل سهولة من خلال إعدادات الهاتف،

ونستعرض فى القائمة التالية كيفية تشغيل البلوتوث بنجاح على الآيفون أو التابلت الخاص بك.





1- اختر ما تريد إرساله واضغط على مشاركة.

2- سيظهر لك خيار AirDrop وهو الأول دائمًا، ومن ثم إختار الشخص الذى تريد إرسال إليه فور ظهوره فى القائمة.

3- لكى تحدد من ترسل إليه عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم General وبعدها Airdrop.

4- هنا تظهر لك الإختيارات إذا كنت تريد الإرسال لأى هاتف بالقرب منك أو هاتف الأشخاص المسجلين لديك مسبقًا.

5- أما إذا كنت ستستلم من شخص ىكل ما عليك فعله تفعيل البلوتوث أو Airdrop، ومن ثم الضغط على الموافقة accept.